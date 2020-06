FOTO:Paul McCartney: Veliko več kot samo drugi Beatle

Usodni dogodki

Enega najbolj prepoznavnih glasov v zgodovini so pri 11 letih zavrnili na avdiciji za cerkveni zbor v liverpoolski katedrali.

1 Paul McCartney (na levi) z mamo in dve leti mlajšim bratom Michaelom, nekdaj precej uspešnim glasbenikom in pozneje fotografom. Foto dokumentacija Dela



Manija

Kričanje omedlevajočih najstnic in tudi odraslih žensk na stadionu Shea je bilo tako glasno, da ne obiskovalci ne skupina sama sploh niso slišali, kaj igrajo.

Skupina, kot je ni bilo ne prej ne pozneje, The Beatles (z leve Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison in John Lennon). FOTO: Jure Eržen



V solo

Sodeloval je s številnimi znanimi glasbeniki, tudi Michaelom Jacksonom. FOTO: Dokumentacija Dela



Ženske in nagrade

S prvo ženo Lindo in hčerko Stello, zdaj znano modno kreatorko. FOTO: Dokumentacija Dela

Ko je govor o najpopularnejših glasbenikih, nihče ne more mimo skupine The Beatles, ki jo je četverica mladcev sestavila v angleškem pristaniškem mestu Liverpool. Čeprav je po desetletju delovanja razpadla pred pol stoletja, leta 1970, velja za najbolj priljubljeno in najvplivnejšo skupino vseh časov. Basist, tekstopisec in pevecje ostal tudi po njenem razpadu vseskozi aktiven in velja za enega najbogatejših glasbenikov, saj ima pod palcem 800 milijonov funtov (približno 900 milijonov evrov). V četrtek bo praznoval 78 let.Čeprav se članstvo v skupini, kot so bili The Beatles – sestavljali so jo, Paul McCartney,in– zdi večini glasbenikov kot nedosegljive sanje, je lahko tudi prekletstvo. Mnogo priljubljenih glasbenikov je zapustilo ta svet precej mladih – poln jih je klub 27, se pravi seznam tistih, ki so umrli pri 27 letih –, ob takšni priljubljenosti pa se lahko človek tudi kar za vedno poslovi od zasebnosti. Vendar je Paul McCartney prebrodil vse čeri zvezdništva in je ob koncu osmega desetletja življenja še vedno toliko pri močeh, da lahko ustvarja glasbo in koncertira.Starejši od dveh sinov patronažne sestre in trobentača ter pianista je bil od mladih let pod vplivom glasbe. Oče ga je spodbujal, naj hodi na ure klavirja, a se je Paul McCartney odločil, da bo raje igral po posluhu. Zanimivo je, da so enega najbolj prepoznavnih glasov v zgodovini pri 11 letih zavrnili na avdiciji za cerkveni zbor v liverpoolski katedrali, zato se je pridružil zboru neke manj pomembne farne cerkve.Od inštrumentov je poleg klavirja najprej igral trobento, vendar jo je, ko je v najstniških letih začel poslušati ameriški rock'n'roll na znamenitem Radiu Luxembourg, zamenjal za svojo prvo akustično kitaro. Pozneje je igral večinoma bas kitaro, in to kot levičar.Od poznejših Beatlov se je v šoli pri 12 letih leta 1954 najprej spoprijateljil z Georgeem Harrisonom. V odločilnem času pred nastankom znamenite skupine je Paulu umrla mama, leto pozneje pa je leta 1957 spoznal Johna Lennona. Kot ritem kitarist se je pridružil njegovi skupini The Quarrymen. Leto pozneje je kot glavni kitarist prišel Harrison, leta 1960 pa sta skupino dopolnila še basistin – preden so že z imenom The Beatles šli na prvih nekaj nastopov v Hamburg – bobnarNaslednji dve leti so Beatli večkrat po več mesecev skupaj nastopali v klubih v Hamburgu. Ker je Sutcliffe zapustil skupino in kmalu potem zaradi možganske krvavitve umrl, je za bas kitaro prijel McCartney. Vedno bolj priljubljeni so postajali tudi v domačem Liverpoolu in leta 1962 je prišel čas, da so začeli resno snemati v znamenitih Abbey Road Studios v Londonu. Ko so avgusta odpustili Besta in se jim je kot bobnar pridružil Ringo Starr, je bila zasedba popolna.V dveh letih so z uspehi najprej v Veliki Britaniji in potem še v Združenih državah Amerike The Beatles postali najuspešnejša skupina na svetu. McCartney je veljal za »čednega Beatla« in skupaj z Lennom sta kot ustvarjalni duet nizala uspešnico za uspešnico.Zanimivo je, da so kljub milijonom oboževalcev nastopali pretežno v dvoranah in ne na stadionih. Razlog je bil preprost. Ozvočenje takrat ni bilo na današnji ravni in ni bilo primerno za odprte prostore. To se je najbolj pokazalo na ameriški turneji leta 1965, ko so nastopili na razprodanem newyorškem baseballskem stadionu Shea pred 56.000-glavo množico, kar je bil v tistem trenutku in še skoraj deset let potem največji koncert v zgodovini. Kričanje omedlevajočih najstnic in tudi odraslih žensk je bilo tako glasno, da ne obiskovalci ne skupina sama sploh niso slišali, kaj igrajo.Naslednje leto so se Beatli podali še na eno mednarodno in potem na ameriško turnejo; leta skoraj neprestanega koncertiranja so storila svoje in odločili so se, da v živo preprosto ne bodo več nastopali. V naslednjih letih so samo še snemali. Ker se je Lennon vedno bolj odmikal od skupine, je na njegovo mesto kot nesporni vodja stopil McCartney.Po skoraj treh letih nenastopanja so zadnjič v živo zaigrali na nenapovedanem koncertu na strehi svoje založbe Apple v Londonu januarja 1969, kar je povzročilo prometni kaos v tem delu mesta, zato je policija neprijavljeni koncert prekinila. Posneli so še en album, Abbey Road, katerega naslovnica je verjetno ena najbolj znamenitih fotografij v zgodovini, vendar je skupina že v tem letu neuradno, naslednje leto pa uradno razpadla.Tako kot drugi člani skupine je McCartney glasbeno kariero nadaljeval samostojno. Neprestane govorice oziroma bolj mokre sanje hord oboževalcev, da bodo Beatli zdaj zdaj začeli spet nastopati skupaj, so se dokončno razblinile 8. decembra 1980, ko je Lennona pred njegovim domom v New Yorku ustrelil neuravnovešeni oboževalec. Čeprav Lennon in McCartney že v letih razpadanja Beatlov in pozneje nista bila v posebno dobrih odnosih, ga je smrt dolgoletnega prijatelja hudo prizadela.Takrat je McCartney že desetletje uspešno nastopal s svojo novo skupino Wings, s katero je leta 1973 odigral naslovno pesem Live and Let Die za istoimenski film o britanskem tajnem agentu. V 80. letih je stopil na še bolj samostojno pot, prav tako uspešno, kar dokazuje takrat in še skoraj desetletje zatem največji koncert v zgodovini, za katerega je občinstvo dejansko plačalo vstopnino; leta 1990 ga je na stadionu Maracanã v Riu de Janeiru gledalo 184.000 ljudi. V dolgoletni karieri je sodeloval tudi s številnimi drugimi znanimi glasbeniki.Čeprav je desetletja preživel na koncertih, pod bliskavicami in stalnim pritiskom javnosti, McCartney še zdaleč ni za staro šaro. Njegovi koncerti so še vedno med najbolj obiskanimi, njegov (za zdaj) zadnji album Egypt Station pa je bil leta 2018 po 36 letih njegov prvi album, ki se je povzpel na prvo mesto na ameriški lestvici najbolj prodajanih albumov Billboard 200.Ker je svetovno slavo dosegel v 60. letih, znanih po uporabi različnih mamil, so McCartneyjeve izkušnje na tem področju seveda bogate. Vsi člani Beatlov so v Hamburgu, kjer so igrali po cele noči, jemali stimulans preludin, potem so sredi 60. let začeli kaditi marihuano in jemati halucinogeno mamilo LSD. Tuj jim ni bil niti kokain. McCartneyja so v 70. in 80. letih večkrat ujeli z marihuano, dokončno pa se je s travo menda nehal zadevati šele leta 2015, in še to zato, da ne bi bil slab zgled vnukom.Seveda je imel oziroma ima svetovni zvezdnik in nekdanji »čedni Beatle« pestro ljubezensko življenje. Poleg številnih zvez je trikrat poročen, enkrat ločen in enkrat vdovec. Največja ljubezen njegovega življenja je bila najbrž prva žena, s katero sta bila poročena od leta 1969 do njene smrti leta 1998. Z njo sta ves čas sodelovala tudi na glasbenem področju in leta 1975 skupaj postala vegetarijanca. Imela sta otroke– je znana modna oblikovalka – in, McCartney pa je posvojil tudi Lindino hčerko. Precej krajši je bil zakon s, ne pastorko Heather, v letih od 2002 do 2008; z njo imata hčerko. Od leta 2011 je poročen zV izjemno uspešni in dolgi glasbeni karieri je McCartney dobil številne nagrade. V svojih vitrinah ima med drugim 18 glasbenih oskarjev, kakor pravijo nagradam grammy, kot člana Beatlov in solista so ga dvakrat sprejeli v Hišo slavnih rock'n'rolla (Rock and Roll Hall of Fame), ima zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih. Za dosežke na glasbenem področju je kot član Beatlov že leta 1965 dobil red britanskega imperija, leta 2012 francosko legijo časti, leta 1997 pa mu je britanska kraljicapodelila plemiški naziv. Zato je njegovo uradno ime sir James Paul McCartney.Čeprav je naokrog vse polno teorij zarote, pa je vsekakor upoštevanja vreden dosežek, če govori neposredno o neki osebi. In McCartneyja je doletela prav ta »čast«. Teorija zarote Paul is dead (Paul je mrtev) govori o tem, da se je pravi McCartney ubil v prometni nesreči že leta 1967, glasbena industrija pa kokoši, ki ji je nesla zlata jajca, seveda ni hotela izgubiti. Zato da namesto pravega Paula McCartneyja že desetletja skače naokrog njegov dvojnik. Tudi znamenita fotografija na naslovnici zadnjega albuma Beatlov Abbey Road naj bi dejansko predstavljala pogrebni sprevod. Dokaz o dvojniku pa je med drugim cigareta, ki jo levičar McCartney drži v desni roki.