Paul Mescal, zvezdnik milenijske generacije

Čeprav nima niti 30 let, je odigral že vrsto kultnih odrskih vlog, postal obraz ene najuspešnejših serij v zadnjih letih in hollywoodskih blockbusterjev, pravkar pa je v kina prišel film Hamnet, v katerem upodablja slovitega dramatika Williama Shakespeara. A za Irca Paula Mescala bi se stvari lahko obrnile povsem drugače. Če mu načrtov ne bi prekrižala poškodba, bi bil danes najverjetneje uspešen športnik.

Mescalovo igralsko predstavo v filmu kritiki že hvalijo kot najboljšo v njegovi karieri. »Paul Mescal preprosto še nikoli ni bil boljši,« je v The Telegraphu zapisal Robbie Collin. Ta teden je Hamnet slavil tudi v Los Angelesu, kjer so razglasili nominacije za zlate globuse, ki veljajo za dobro napoved za še prestižnejše oskarje. Osvojil je šest nominacij, tudi za najboljši film, režijo, glavno žensko vlogo, najboljšo moško stransko vlogo (Mescal), najboljši scenarij in najboljšo originalno filmsko glasbo.