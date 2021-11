PCT sam po sebi ne preprečuje širjenja virusa

V nadaljevanju preberite:

Nekdanji direktor NIJZ Ivan Eržen o morebitni vzpostavitvi pogoja PC, ki je prejšnji teden začel veljati v sosednji Avstriji, meni, da je »ena od možnosti, da zmanjšamo širjenje okužbe – še posebno kadar gre za dejavnosti, ki niso življenjsko nujne, na primer kulturne in športne prireditve, zabava in podobno. Ukrep pa žal ne zagotavlja bistvene spremembe v stopnji širjenja okužbe. Izpolnjevanje pogoja PCT samo po sebi res ne zadostuje za preprečevanje širjenja virusa, ima pa pri tem velik pomen. Testiranje je zelo pomembno, saj daje osebi, ki se je testirala, informacijo o stanju. Tako lahko prilagodi svoje ravnanje in prispeva k zmanjšanju tveganja za širjenje. Seveda pa je pomembno, da se ukrepi dosledno preverjajo, česar v Sloveniji do nedavnega nismo zagotovili, zato se je ukrep precej razvodenel in ni prinesel pričakovanih rezultatov.«