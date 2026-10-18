Španski socialisti gredo na vse ali nič

Ko je premier Španije Pedro Sánchez 6. oktobra uradno razpustil dvodomni parlament cortes, to ni bilo veliko presenečenje. Potezo je napovedal že večkrat ali o njej vsaj na glas razmišljal, vseeno pa je bil vzrok za odločitev vsaj nekoliko presenetljiv. Množične demonstracije zaradi stanovanjske krize je poskušal umiriti z ukrepi proti njej, a je opozicija zminirala njegove načrte. Zato se je odločil za tvegano potezo in bo 29. novembra preizkusil svojo priljubljenost na volitvah. Njegovi socialisti gredo na vse ali nič. Raziskave javnega mnenja ne kažejo, da bi lahko zmagali oziroma sestavili vladajočo koalicijo, vendar 54-letni Pedro Sánchez kot izkušen politik, ki je na položaju prvega ministra kralja Filipa VI. od leta 2018, ne skače na glavo v prazen bazen. Volivce bo postavil pred ...