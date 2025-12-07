Perspektiva

Daugavpils je z 80.000 prebivalci drugo največje latvijsko mesto. Ljubiteljem umetnosti je znano kot rojstni kraj slikarja Marka Rothka, poznavalcem vzhodnoevropske zgodovine pa kot prizorišče nepredstavljivih grozot holokavsta. Po nekaterih ocenah je pred drugo svetovno vojno tukaj živelo 16.000 Judov. Nemško okupacijo jih je preživelo le sto. Grajsko poslopje, v katerem danes domuje muzej slavnega slikarja judovskega rodu, so nacisti pred dobrimi osemdesetimi leti spremenili v geto.

Mesto ob reki Daugavi leži v bližini tromeje z Litvo in Belorusijo. Mejni prehod Pāternieki na latvijsko-beloruski meji je oddaljen dobro uro vožnje z avtomobilom. O tem, da so latvijsko-beloruski odnosi vse prej kot topli, ne gre izgubljati besed. Pāternieki je trenutno edini delujoči mejni prehod med državama, z motornim vozilom ga je od 15. oktobra dalje mogoče prečkati le ob vnaprejšnji najavi.

Latvija vzbuja vtis urejene države; s ščepcem posploševanja bi lahko rekel, da je v njej več skandinavsko-germanskega kot slovanskega. Tudi zato je kontrast med območjem ob beloruski meji in preostankom države še bolj očiten. Na cesti Daugavpils–Pāternieki je mogoče čutiti, da se bivanjske razmere slabšajo iz kilometra v kilometer. Vse več je razpadajočih fasad in zapuščenih blokovskih naselij; s ščepcem pretiravanja bi lahko rekel, da je v zraku mogoče čutiti geopolitično težo tega prostora.

FOTO: Lucijan Zalokar

Opozorilo, da se približujemo meji, se prvič pojavi že petdeset kilometrov pred njo. Še veliko več povedo betonske piramide ob cesti. Njihova belina bije v oči. Ob pogledu nanje je odveč govoriti o kakršnemkoli pretiravanju. Videti so kot nagrobniki. Teža nad prostorom naenkrat postane oprijemljiva kot beton, ki potrpežljivo čaka, da ga nekega dne odvlečejo na cesto.

Dlje kot sem strmel vanj, bolj me je preganjala misel o geografskih vplivih na naša svetovnonazorska prepričanja. V Sloveniji vselej zagovarjam stališče, da je povečevanje obrambnih izdatkov nesmiselno. Moj pogled je pogled človeka, ki od blizu še ni doživel vojne nevarnosti. Ko je Rusija februarja 2022 napadla Ukrajino, sem se zdrznil ob podatku, da Prekmurje od madžarsko-ukrajinske meje loči le 700 kilometrov, to pa je bilo tudi vse. Nekaj trenutkov zatem sem se prepričal, da naša majhna država ne zanima nikogar, in pregnal negativne misli.

Latvijci nimajo tega privilegija. Z Rusi imajo travmatično zgodovinsko izkušnjo. Zadnja leta opazujejo, kako velika vzhodna soseda steguje lovke po nekdanjih sovjetskih republikah.

FOTO: Lucijan Zalokar

Dan po obisku latvijsko-beloruske meje sem v mestu Cēsis opazoval spominsko slovesnost za borce, ki so Latviji leta 1919 priborili neodvisnost. Vojaki so z baklami v rokah korakali po mestnih ulicah, za njimi se je vila reka civilistov, na koncu so se zbrali v mestnem parku, kjer so ob spremljavi svečane glasbe položili sveče v obliki latvijske države. Vse skupaj se mi je večkrat zazdelo pretirano pompozno. Nikakor si nisem mogel predstavljati samega sebe, kako kot nekakšen pripadnik sekte korakam po Ljubljani in prižigam sveče v spomin na uspehe teritorialcev v Krakovskem gozdu ali pa partizanov na Boču.

Nato sem se spomnil belih piramid ob beloruski meji. Pompoznost prireditve se mi ni več zdela tako pretirana. Najbrž bi tudi sam pompozneje oznanjal svoje slovenstvo, če bi se Nemčija danes vedla tako kot Rusija. In najbrž je odveč pojasnjevati, kaj bi odgovoril vojaku z baklo v rokah, če bi me povprašal o smiselnosti obrambnih izdatkov.