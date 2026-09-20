Trump v desetih urah in 41 minutah objavil šestdeset sporočil

Umetna inteligenca je postala del vsakodnevnega političnega komuniciranja. Strankam in politikom omogoča, da hitreje pripravljajo besedila in druge vsebine ter jih prilagajajo različnim občinstvom. Toda njen vpliv ni povsod enak. Dostikrat opravlja zgolj vlogo »tete iz ozadja«, vse pogosteje pa vsebine, ustvarjene z njeno pomočjo, dobesedno kričijo z javnih profilov politikov. Pri tem prednjači kdo drug kot ameriški predsednik Donald Trump. Trump zakonitosti družbenih omrežij od nekdaj izkorišča v svoj prid, z umetno inteligenco pa je njegovo objavljanje dobilo nov pospešek. New York Times je pred kratkim opisal enega njegovih značilnih nedeljskih maratonov na omrežju truth social: v desetih urah in 41 minutah je objavil šestdeset sporočil, med njimi vrsto podob, ustvarjenih z umetno ...