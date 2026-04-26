Magyar lahko pozabi na poletne počitnice

Volilni sitem, ki si ga je Orbán napisal za časovno neomejeno ohranjanje oblasti in mu je to 16 let tudi omogočal, mu je eksplodiral v obraz.

Ko so konec prejšnjega tedna na Madžarskem prešteli še zadnje volilne glasove, se je pokazalo, da je Péter Magyar s stranko Tisza, katere vodenje je prevzel poleti 2024, zmagal še bolj prepričljivo, kot je kazalo. Tisza bo imela 141 poslancev v 199-članskem parlamentu, ki posluje v imenitni palači na bregu Donave v Budimpešti. »Večina brez primere, mandat brez primere, vendar obenem tudi odgovornost brez primere,« je končni izid komentiral 45-letni Péter Magyar. Zmaga Tisze, ki so jo kot konservativno desnosredinsko stranko ustanovili že leta 2020, a je bila do Magyarovega prihoda bolj malo aktivna in ni nastopila na parlamentarnih volitvah 2022, je čista kot solza. Volitev se je udeležilo po koncu komunistične oblasti rekordnih skoraj 79 odstotkov upravičencev. Tisza je dobila 55 ...