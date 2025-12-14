Peter Poles: Sem kot sezonski delavec, ki v sezoni dela na polno

Če si v mladosti ne bi poškodoval vretenca, bi imel Peter Poles danes morda za seboj odlično športno kariero, tako pa lahko namesto kolajn naniza dolg seznam razvedrilnih oddaj, ki jih je najprej vodil na nacionalni televiziji, potem pa je postal prepoznavni obraz POP TV. S pozitivno energijo in širokim nasmehom je gledalce zabaval v paradnih oddajah Slovenija ima talent, Dan najlepših sanj, Vid in Pero šov, Zvezde plešejo, Znan obraz ima svoj glas in Sanjski moški. Pravi, da je nujno, da ga nekaj časa ni videti na ekranih, a zdaj ima že nov izziv, kviz Na lovu.