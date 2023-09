Peter Vilfan: Strah me je, kaj bo z vnukoma, ko nas ne bo več

V nadaljevanju preberite:

Leta med Manilo 1978 in Manilo 2023 so hitro minila, pravi 66-letni Peter Vilfan, ki je bil pred 45 leti najmlajši član jugoslovanske košarkarske reprezentance, ki je osvojila svet. Letos ga prestolnica Filipinov, dvorana, kjer je izjemno zgodaj dosanjal športne sanje, najverjetneje ne bo videla, ne kot gledalca ne kot televizijskega komentatorja. Na igrišču je bil šovmen, zunaj njega povsem drugačna osebnost, njegov značaj pa je nedvomno izoblikoval občutek odrinjenosti v otroštvu. Pred odločilnima tekmama slovenske reprezentance sva govorila o njegovi košarkarski šoli in taborih, o družini, prihodnosti podalpske košarke, Jankoviću in Jankovičih ter o spopadanju z boleznijo, izognila se nisva niti najhujšim strahovom.