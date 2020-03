FOTO:Petra Greiner: »Zaradi Sofie živim svobodno življenje«

Nedavno sem jo občudovala na prireditvi Ona desetletja, na odru Unionske dvorane, v družbi samih velikih žensk. Petro Greiner smo spoznali kot mamo posebne deklice Sofie, za katero so ob rojstvu mislili, da ne bo dočakala niti meseca, konec leta pa bo praznovala deseti rojstni dan.Bili ste med nominirankami za Ono desetletja, kjer so vas prestavili kot Sofijino mamo. V resnici ste mama treh otrok, fizioterapevtka, žena, ustanoviteljica Zavoda 13 in še marsikaj. Vas kdaj zmoti, da ste v očeh javnosti vedno le »Sofijina mama«?Glede na to, kaj vse počnem, jasno kažem, da nisem samo mama in nisem samo Sofijina mama, tako da me to ne ...