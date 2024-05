Pisanje je včasih prava čarovnija

V nadaljevanju preberite:

Mladinska avtorica Dita Zipfel je v Ljubljano prišla na zaključno prireditev literarnega natečaja Bodi pisatelj/pisateljica, ki je potekal v letu praznovanja 50-letnice zbirke Odisej. Izhodišče literarnih besedil, ki so jih mladi osnovnošolci in srednješolci poslali na natečaj, je bila pisateljičina knjiga Kako mi je norost razložila svet, ki je v zbirki Mladinske knjige izšla lani in za katero je leta 2020 dobila prestižno nemško nagrado za mladinsko književnost Deutscher Jugendliteraturpreis.