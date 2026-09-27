Pisma žrtev totalitarizmov v srcu Evrope, tudi slovenska

Pisma žrtev nacističnih, fašističnih in komunističnih režimov bodo osrednji del načrtovanega spomenika žrtvam totalitarizmov, ki bo zaživel na ploščadi Solidarność pred evropskim parlamentom v Bruslju. Za projekt so si dolga leta prizadevali predvsem politiki iz vzhodnih držav članic, ki so se Evropski uniji pridružile leta 2004.

Glavna pobudnica spomenika je Litva, kot podpornice pa so se ji doslej pridružile Albanija, Češka, Estonija, Hrvaška, Latvija, Poljska in Slovenija. Na zunanjem ministrstvu so nam pojasnili, da Slovenija podpira pobudo za postavitev vseevropskega spomenika in namerava pri projektu sodelovati. Odločitev o višini slovenskega finančnega prispevka še ni bila sprejeta.