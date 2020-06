Pismo z Daljnega vzhoda: Kam izginjajo kitajski malčki?

Bil je oktobrski dan leta 1988. Mao Zhenjing je svojega sina, starega dve leti in pol, iz vrtca peljal domov. Tako kot običajno. Ko sta šla mimo hotela Jinling v Xianu, glavnem mestu pokrajine Shaanxi, je mali Mao Yin oziroma Jiajia, kakor sta ga ljubkovalno klicala mama in oče, potarnal, da je žejen. In medtem ko je oče pihal v vročo vodo, ki jo je dobil v hotelu, da bi se čim prej ohladila, je fantiček izginil. Tistih nekaj sekund, ko je bil Mao Zhen­jing osredotočen na kozarec, je bilo dovolj, da se je sin, kot je bilo videti, pogreznil v zemljo. Mati Li Jingzhi ni izgubljala časa. Takoj je začela iskati izginulega sina ...