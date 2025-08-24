Za pivoljubce je v Arji vasi vsak teden praznik

V nadaljevanju preberite:

»Ni boljšega placa kot pri vas ob četrtkih in petkih. Po moje nekaj takega kot nedeljska maša z dobro pridigo za verne.« To je zapis na družbenem omrežju enega od številnih navdušenih nad večeri pod kozolcem, ki jih pripravljajo v Clef Brewery (Savinjska pivovarna) v Arji vasi med Žalcem in Celjem. Kotiček s pogledom na nasade hmelja je za mnoge postal oaza sredi ponorelega sveta, glavne zvezde večerov pa so craft piva, s katerimi so se savinjski pivovarji zavihteli med najboljše. Nagrade pobirajo doma, do zdaj so zbrali že 19 zlatih priznanj za pivo odlične kakovosti pri Gospodarski zbornici Slovenije, letos še štiri in tudi dve posebni nagradi za najboljši zvarek v posameznih kategorijah za pivi Metulj in Čau sonček. K imenom piv, ki ste jih rockerji že prepoznali, še pridemo …

Kot pove eden od ustanoviteljev, direktor in največji solastnik pivovarne Jure Gobec, je trenutno najpomembnejša platforma za ocenjevanje craft piv aplikacija Untappd. Na njej imajo opisana vsa svoja piva, več kot 120 jih je. Lani so jih zvarili več kot 50, podobno letos. »Na Untappd je bilo lani najboljše ocenjeno slovensko pivo naše Killer Queen s pistacijo. Med prvih deset najboljših slovenskih piv je bilo šest naših, prva tri mesta so bila naša. Tudi zato nas vabijo v tujino, ker smo trenutno prepoznani kot verjetno najboljša pivovarna v Sloveniji. Obiskujejo nas tujci, tuje pivovarne nas vabijo k sodelovanju. Z najboljšo hrvaško craft pivovarno The Garden Brewery smo letos sodelovali že dvakrat. Ko so videli, kaj vse znamo narediti, so nas prosili za nadaljnje sodelovanje.« Skupaj so zvarili pivo Rock me Double IPA.