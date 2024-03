Plezanje na vlak je najslabša ideja na svetu

V nadaljevanju preberite:

Leta 1992 se je 13-letni Mislav Gverič s prijatelji kot že ničkolikokrat zabaval v bližini vlakov pri cementarni v zahodnem delu Zagreba. S prijateljem sta se domislila, da bi splezala na vrh vagona. Prijatelj jo je odnesel brez poškodb, Mislav pa je preživel električni udar. V hipu je zagorel in le prisebnosti prijateljev in bližnjih stanovalcev se lahko zahvali, da se njegovo mlado življenje ni končalo na strehi tistega vagona. Opečenega je bilo kar 75 odstotkov njegovega telesa in zdravniki mu niso pripisovali veliko možnosti za preživetje. Ker je na Hrvaškem takrat divjala vojna, so ga desetkrat operirali v Ljubljani. Rešili so mu življenje in mu omogočili, da danes živi brez bolečin. V želji, da bi preprečil podobne tragedije, ki so se v zadnjih letih spet razmahnile, je z nami delil zgodbo o mladostni neumnosti, pogumu in vztrajnosti.