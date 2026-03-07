  • Delo mediji d.o.o.
    Hopkins o njem: Ustvaril je najboljšo igralsko predstavo, kar sem jih kdaj videl

    Bryan Cranston danes praznuje sedemdeseti rojstni dan.
    Bryan Cranston kot Walter White v AMC-jevi seriji Kriva pota FOTO: Frank Ockenfels/AMC
    Galerija
    Bryan Cranston kot Walter White v AMC-jevi seriji Kriva pota FOTO: Frank Ockenfels/AMC
    Agata Rakovec Kurent
    7. 3. 2026 | 08:00
    7. 3. 2026 | 08:36
    18:34
    A+A-

    Potem ko si je igralski velikan Anthony Hopkins ogledal vseh šest sezon serije Kriva pota, je okoli polnoči v svojem domu v Malibuju sedel za računalnik in napisal pismo igralcu, ki je upodobil glavnega antijunaka. »Še nikoli nisem videl česa takšnega. Briljantno! Vaša upodobitev Walterja Whita je bila najboljša igralska predstava, kar sem jih kdaj videl.«

    Čeprav je bil Bryan Cranston kot igralec dobro znan že prej, mu je ravno vloga učitelja kemije Walterja Whita v seriji Kriva pota (Breaking Bad, 2008–2013) prinesla planetarno slavo. »Vem, da je v tem poslu toliko pretiravanja in odvratnega sranja, da sem tudi sam že izgubil vero v karkoli. Ampak to vaše delo je spektakularno, popolnoma osupljivo,« je Hopkins napisal o nadaljevanki, ki se po njegovih besedah »iz črne komedije sprevrže v labirint krvi, uničenja in pekla. Je kot velika jakobinska, shakespearijanska ali grška tragedija.«

    PremiumPhoto
    Nedelo
    Ikona

    Robert Duvall je iz stranskih likov ustvarjal ikonične vloge

    Izjemni igralec Robert Duvall je s Hollywoodom vse življenje ohranjal zdravo distanco. Če za projekt ni dobil podpore, se ga je lotil sam.
    Urša Izgoršek 22. 2. 2026 | 18:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Nedelo
    Ikona

    Jennifer Lawrence: Zvezdnica, ki o krivicah govori naglas

    Oskarjevka Jennifer Lawrence je igralka z izjemnim razponom, ki je z upornim duhom v Hollywoodu postavila nova pravila.
    Urša Izgoršek 15. 2. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Photo
    Nedelo
    Ikona

    Olivie Colman ni nihče pripravil na slavo

    Britanci imajo igralko Olivio Colman za nacionalni zaklad, a preden je postala ena najbolj iskanih v tem poslu, se je z veseljem preživljala kot čistilka.
    Urša Izgoršek 25. 1. 2026 | 16:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Portret

    Janis Joplin: Hočem čutiti vse, četudi to boli

    Nekoč je rekla: »Na odru se ljubim s 25.000 ljudi, potem pa grem sama domov.« Kljub tragični smrti pri komaj 27 letih je njen glas živ še danes.
    Agata Rakovec Kurent 18. 1. 2026 | 16:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Nedelo
    Nenavadni pari iz sveta slavnih

    Ljubezen je slepa

    Med slavnimi in bogatimi se je spletlo že lepo število razmerij, ki potrjujejo rek, da je ljubezen slepa.
    Agata Rakovec Kurent 11. 1. 2026 | 16:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Nedelo
    Faye Dunaway

    Najbolj nevarna hollywoodska diva

    Novinar in pisatelj Robin Morgan pravi, da se, kadar Faye Dunaway stopi pred objektiv, zgodi alkimija med njenim obrazom in kamero.
    Agata Rakovec Kurent 11. 1. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Gorništvo

    Nesreča v gorah postala uboj – tragedija v Avstriji razburila slovenske gornike

    Pri izreku precej mile kazni ob tako hudih obtožbah je sodnik upošteval predsodke medijev in izgubo partnerice.
    Tina Horvat 6. 3. 2026 | 06:20
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Bližnji vzhod

    Koliko Slovencev ima nepremičnine v Dubaju in kdo so?

    Med ponedeljkom in četrtkom je bilo na dubajskem nepremičninskem trgu sklenjenih 1728 transakcij v skupni vrednosti 1,2 milijarde evrov.
    Nejc Gole, Pija Kapitanovič 6. 3. 2026 | 10:41
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo dogajanje

    Iran: Če se evropske države pridružijo ZDA in Izraelu, bodo legitimne tarče

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    6. 3. 2026 | 07:29
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Evakuacija z Bližnjega vzhoda

    Razvajeni Slovenci ali zmeda? »Evakuacija ni all-inclusive storitev«

    »Se zavedamo, da je evakuacija iz kriznega območja izjemna operacija, ne samoumevna, all-inclusive storitev?«
    Saša Bojc, Pija Kapitanovič 5. 3. 2026 | 14:15
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nacionalni dan branja         

    Čemu brati v oglušelem času?

    O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 13:45
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Ali veste, katere destinacije so najboljše za odklop iz vsakdanjega življenja?

    Idealna izbira ne glede na to, ali iščete miren mestni butični hotel, družinsko letovišče, obmorski kamp ob Jadranu ali toplice sredi zelenja v notranjosti celine.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 11:30
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Pag je surovo očarljiv. Tu so razlogi, zakaj ga ljudje obožujejo

    Golo kamenje prekriva tanka plast soli, ki se na soncu lesketa kot drobni kristali. Ta nekoliko samosvoj otok najhitreje spoznate po zraku in vonjih, pa tudi okusih.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več

    Bryan Cranston tv serija Kriva pota Hollywood igralec ikona

    Šport  |  Kolesarstvo
    Spremljamo v živo

    V živo:      V živo: Tadej Pogačar danes začenja svojo dirkalno sezono

    Pogi v lovu na rekordno četrto zmago na belih cestah.
    Miroslav Cvjetičanin 7. 3. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Nogomet

    Lara Prašnikar: Američani so prodajalci, prvenstvo bodo prodali narodu

    Kapetanka ženske reprezentance Lara Prašnikar na lastni koži izkuša priljubljenost nogometa onstran Atlantika. Veseli se močnih tekem z reprezentanco.
    Nejc Grilc 7. 3. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Ljubljana

    Glavobol za potnike: osrednji del železniške postaje zaprt do ponedeljka

    Zaprti sta progi med Ljubljano in Borovnico ter med Ljubljano in Jesenicami. Na obeh relacijah bodo danes in v nedeljo vozili nadomestni avtobusi.
    7. 3. 2026 | 08:23
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo dogajanje

    V živo:      V živo: Izraelska vojska napadla iransko infrastrukturo, tudi eno od letališč

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    7. 3. 2026 | 08:19
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vrhunska kulinarika

    Slovenska kulinarična mojstrica odprla restavracijo v Poreču

    Gostom so v novi restavraciji na voljo samopostrežne in po naročilu pripravljene jedi.
    7. 3. 2026 | 08:06
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Ljubljana

    Glavobol za potnike: osrednji del železniške postaje zaprt do ponedeljka

    Zaprti sta progi med Ljubljano in Borovnico ter med Ljubljano in Jesenicami. Na obeh relacijah bodo danes in v nedeljo vozili nadomestni avtobusi.
    7. 3. 2026 | 08:23
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo dogajanje

    V živo:      V živo: Izraelska vojska napadla iransko infrastrukturo, tudi eno od letališč

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    7. 3. 2026 | 08:19
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vrhunska kulinarika

    Slovenska kulinarična mojstrica odprla restavracijo v Poreču

    Gostom so v novi restavraciji na voljo samopostrežne in po naročilu pripravljene jedi.
    7. 3. 2026 | 08:06
    Preberite več
