Hopkins o njem: Ustvaril je najboljšo igralsko predstavo, kar sem jih kdaj videl

Potem ko si je igralski velikan Anthony Hopkins ogledal vseh šest sezon serije Kriva pota, je okoli polnoči v svojem domu v Malibuju sedel za računalnik in napisal pismo igralcu, ki je upodobil glavnega antijunaka. »Še nikoli nisem videl česa takšnega. Briljantno! Vaša upodobitev Walterja Whita je bila najboljša igralska predstava, kar sem jih kdaj videl.«

Čeprav je bil Bryan Cranston kot igralec dobro znan že prej, mu je ravno vloga učitelja kemije Walterja Whita v seriji Kriva pota (Breaking Bad, 2008–2013) prinesla planetarno slavo. »Vem, da je v tem poslu toliko pretiravanja in odvratnega sranja, da sem tudi sam že izgubil vero v karkoli. Ampak to vaše delo je spektakularno, popolnoma osupljivo,« je Hopkins napisal o nadaljevanki, ki se po njegovih besedah »iz črne komedije sprevrže v labirint krvi, uničenja in pekla. Je kot velika jakobinska, shakespearijanska ali grška tragedija.«