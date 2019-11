FOTO:Po opremo na sejem, po karte v predprodajo

V Ljubljani (na fotografiji) in Kranju so smučarski sejem rabljene in nove opreme odprli že v četrtek. Foto Jože Suhadolnik/Delo

Smučanje je v Sloveniji priljubljen šport, je pa dejstvo, da ni poceni. Vendar z nakupi na sejmih lahko nekaj prihranimo vsaj pri opremi. Matjaž Tičar, ZUTS Kranj

Na Krvavcu bodo smučarsko sezono najverjetneje odprli v petek, 6. decembra. Nekaj snega je že zapadlo, če bodo temperature padle pod ledišče, pa bodo že ta teden začeli tudi zasneževati.



Zelo veliko družin za smučarske počitnice največkrat izbere hotel z bazenom na slovenskih smučiščih. Patricija Vrešak, Gradtur

Lani sem prvič kupil sezonsko karto za koroška smučišča (koroški skipass) zase in svoja otroka, kar nameravam v kratkem, dokler še traja predprodaja, ponoviti. Resda strošek ni majhen – odštel bom nekaj manj kot 900 evrov, nekaj naneseta tudi vožnja in hrana –, je pa dejstvo, da vložek pokriješ že, če greš smučat desetkrat, kar smo lani brez težav realizirali. Obiskali smo številna smučišča v naboru in res uživali na lepo urejenih Katchbergu, Mokrinah, Osojščici, tudi Mölltallu, ki z višine več kot 3000 metrov ponuja čudovit razgled, v Matreiju pa preživeli tudi zimske počitnice in nam zaradi skipassa ni bilo treba odšteti še dodatnih 500 oz. 600 evrov za smučarske vozovnice. Letos bomo naredili podobno, le da ne gremo v Maitrei, ker smo se prepozno lotili rezervacije. Pred mesecem dni je bilo namreč že vse zasedeno, tako da bomo šli februarja na Turracher Höhe, kjer bomo s še eno družino bivali v apartmaju za približno 130 evrov na dan.« Marko, 46 let

Švicarska smučišča (na fotografiji Davos) so za slovenske smučarje preveč oddaljena, so povedali v Gradturu, že po avstrijskem Söldnu se redko povprašuje ravno zaradi oddaljenosti. Foto Jure Eržen/Delo



»Naša družina vsako leto kupi sezonsko družinsko vozovnico za vsa slovenska smučišča iz več razlogov. Vsi radi smučamo, poleg tega radi preživljamo zimske dneve na ta način: skupaj, na prostem in pogosto tudi na soncu, medtem ko so doline pogosto zavite v meglo. Ker bi v vsakem primeru smučali, se nam nakup te karte vsekakor splača, saj imamo v enem letu povprečno vsaj 20 smučarskih dni. Najpogosteje smo na Krvavcu, ki nam je najbližji, večkrat obiščemo Kranjsko Goro, Cerkno, bili smo že tudi na Rogli. Ker so otroci čedalje bolj vešči smučanja, smo že razmišljali o nakupu sezonske družinske karte za koroška smučišča, a smo si premislili, ker je vse skupaj cenovno dokaj neugodno: sam nakup karte, oddaljenost smučišč in s tem povezani stroški – cestnine, predor ... Edina slabost sezonske karte za slovenska smučišča je dejstvo, da se zaradi stroškov ne odločimo še za smučarski dopust v tujini in se tako zadržujemo predvsem na domačih, manjših in manj moderniziranih smučiščih, a verjamem, da bomo tudi to nekoč nadoknadili.« Petra, 39 let

Primerjava cen za družinsko bivanje v smučarskih centrih. Foto Delo



Zdaj je še zadnja priložnost, da ljubitelji smučanja ujamejo ugodne priložnosti pred prihajajočo smučarsko sezono, saj ponekod pobeljeni vrhovi že vzbujajo optimizem, da se obeta dobra zima. Prav ta konec tedna se po Sloveniji najbolj množično dogajajo sejmi rabljene in nove smučarske opreme, zato je smotrno predvsem za otroke preveriti, ali jim je lanska še prav, drugače pa obiskati kakšnega od sejmov. Izteka se tudi čas ugodnejše predprodaje smučarskih vozovnic, kje – doma ali na tujem – boste za svoj denar dobili največ na vašem smučarskem dopustu, pa smo povprašali pri nekaj slovenskih turističnih agencijah.»Smučanje je v Sloveniji še vedno pomemben in priljubljen šport, je pa dejstvo, da ni poceni, zlasti ne, če si želi smučati cela družina: oprema, smučarske vozovnice, tudi jesti in piti je treba, če govorimo le o dnevnem smučanju, kaj šele, če gre za smučanje za več dni, ko je treba plačati še namestitev,« je bil realen, predsednik Zveze učiteljev in trenerjev smučanja Kranj. Pod njenim okriljem poteka eden največjih zimskošportnih sejmov v Sloveniji, letos že 45. po vrsti; v garaži Mercator Centra na Primskovem so ga odprli v četrtek, jutri popoldne pa bo zaprl svoja vrata.Tudi po številnih drugih slovenskih krajih so ta konec tedna sejmi rabljene in nove zimske opreme (glej seznam): v Ljubljani na Gospodarskem razstavišču že 50. vrsti, pričakujejo pa okoli 15 tisoč obiskovalcev, gneča bo verjetno tudi v Mariboru na Europarkovem in Hervisovem sejmu zimske športne opreme. Po nekaterih drugih krajih bodo sejmi čez teden ali dva, medtem ko so v Celju, Kopru, Piranu, Preboldu, Sežani, Tolminu in Tržiču že mimo.Gre za priljubljene in dobro obiskane prireditve, kjer lahko ljudje nekaj privarčujejo pri nakupu rabljene ali nove smučarske opreme, saj na (večjih) sejmih običajno sodeluje tudi kak veletrgovec zimske opreme s posebnimi popusti, pogosto se na njih predstavljajo smučarski centri, ki ob tem prodajajo smučarske vozovnice po znižanih cenah, rabljene smuči ali smučarske čevlje pa lahko dobimo celo za trikrat nižji znesek, kot če bi kupovali na novo.»Seveda lahko vsak prinese opremo, ki bi jo rad prodal, jo pa pred tem dodobra pregleda eden naših učiteljev smučanja in oceni, ali je sploh primerna za prodajo. Hkrati svetuje, po kakšni ceni bi bilo smiselno prodajati posamezen kos, da se bo zagotovo prodal, ljudje pa to lahko upoštevajo ali pa ne,« je sistem, ki v celoti temelji na prostovoljnem delu okoli sto ljudi, pojasnil Tičar. »Tistemu, ki rabljeno opremo nabavi, pa prav tako lahko svetujemo, kaj bi bilo pred odhodom na sneg še smiselno narediti, da bo smuka varna in udobna. Ponavadi je treba osvežiti drsno ploskev smuči, popraviti robnike in nastaviti vezi, medtem ko lahko notranjo školjko smučarskih čevljev potegnemo na plano in brez težav operemo na 30 stopinjah Celzija.«Poleg smučarske – vedno se najde tudi kaj za ljubitelje turnega smučanja – in deskarske opreme ter oblačil in čelad je na sejmih naprodaj še oprema za tek na smučeh ter drsanje. »Vsako leto imamo dober obisk, ustvarimo prek sto tisoč evrov prometa, proda se dobršen del prinesenega« je povedal Tičar in dodal: »Vstop je brezplačen, ljudje lahko pridejo tudi večkrat, da preverijo, ali se je vmes pojavilo kaj novega, zanimivega zanje, skratka, vabljeni v čim večjem številu!«Ko opremo imamo, se začne iskanje ugodnih cen smučarskih vozovnic: do konca novembra je za slovenska smučišča mogoče kupiti vozovnice v predprodaji (na Krvavcu, na primer, je cena dnevne vozovnice 30 namesto 35 evrov, sezonska pa je 50 evrov cenejša: 439 namesto 489 evrov), medtem ko bo smučarske vozovnice po ugodnejših cenah za večino tujih smučišč mogoče kupiti še v prvem tedna decembra (na primer Skipass in the city, ki med drugimi vključuje smučanje na Mokrinah (Nassfeld; dnevna karta za odrasle 42 evrov), Kačjaku (Katchberg; 38,5 evra) in Osojščici (Gerlitzen; 37,5 evra), za Višarje boste odšteli 30 evrov.Za tiste res željne pogostega (družinskega) smučanja se splača nakup sezonskih kart: odrasli bo v predprodaji za Kärtner Skipass odštel 598 evrov (namesto 629), na voljo pa so tudi različni paketi (en odrasli in en otrok, dva odrasla, mladinec in otrok ...): družina z dvema otrokoma do 14 let bo odštela 1238 evrov (po 9. decembru pa 1303 evre).Vendarle pa si številne družine smučanje privoščijo med božično-novoletnimi oz. zimskimi počitnicami. Po podatkih turistične agencije Palma sta letos najbolj priljubljeni destinaciji prav Kačjak in Mokrine v Avstriji. »Največ rezervacij imamo za hotele Falkensteiner Family in Club hoteli 4*, saj je ponudba popolnoma prilagojena otrokom: stojijo poleg smučišča, ponujajo polni penzion in veliko izbiro družinskih sob. Na voljo je tudi celodnevna animacija za otroke skupaj z maskoto, z vrhunsko velnes in spa storitvijo, kjer so na voljo bazeni, otroški bazeni in savne,« je povedala Nena Kraševec Mišič in poudarila, da so v Palmi na voljo tudi večdnevne smučarske vozovnice, ki jih je torej mogoče kupiti brez nastanitve.Med družinskimi destinacijami je po njenih besedah zelo priljubljen tudi Bad Kleinkirchheim. »Gre za prvo smučarsko destinacijo, ki je dobila certifikat za 'alpski velnes', saj so tam številni hoteli in apartmaji blizu smučišč, z mnogo aktivnostmi za otroke – otroški parki, 'tekoči trak' in 'dvigalo' za otroke ... Med družinami je zelo priljubljena tudi zaradi term in termalne vode v bazenih in vodnem parku, kjer lahko otroci uživajo po smučanju.«Cena vseh aranžmajev je, kakor je poudarila Kraševec Mišičeva, zelo odvisna od nastanitve, cene smučarske karte in seveda izbranega termina. »Bo pa štiričlanska družina z dvema otrokoma do 12 let za sedemdnevni aranžma, ki vključuje nastanitev v enem izmed hotelov Falkensteiner 4*, polni penzion in šestdnevne smučarske karte, v času zimskih počitnice odštela približno 3000 evrov, za skorajda identično ponudbo, le da v Bad Kleinkircheimu, pa okoli 2400 evrov.«S podobnimi podatki so postregli v potovalni agenciji Gradtur. »Zelo veliko družin za smučarske počitnice največkrat izbere hotel z bazenom na naših smučiščih, in to predvsem zato, ker so cene smučarskih vozovnic zelo ugodne v primerjavi z vozovnicami v Italiji ali Avstriji, prav tako namestitev, katere cena je vsaj dvakrat nižja od tiste čez mejo, poleg tega se otroci kljub krajšim smučarskim progam nasmučajo oziroma se naučijo smučati,« je razložila Patricija Vrešak. Kljub temu pa je vsako leto več gostov, ki se odločijo za smučarijo v Italiji ali Avstriji. »A če želijo hotel s štirimi zvezdicami z bazenom tik ob smučišču, bodo občutno globlje segli v žep. Tudi zaradi tega, ker v veliko slovenskih hotelih otroci do 12. leta starosti bivajo brezplačno, česar v tujini ni, prav tako popusti za zgodnje prijave veljajo za slovenske hotele dlje kakor za tiste v tujini.«Kje torej dobijo družine največ za svoj denar? »Če pod drobnogled vzamemo namestitev, zagotovo v Sloveniji, če pa potrebujejo vsaj 70 kilometrov prog, bodo morale v tujino. A odrasli bodo tam za tedensko smučarsko vozovnico odšteli med 250 in 290 evri, v Sloveniji občutno manj.« Na Rogli je, na primer, cena petdnevne karte za odraslega 139,50 evra (v predprodaji) oz. 166 evrov v redni prodaji, sezonska dnevno-nočna v predprodaji pa 249 evrov z vključenimi počitnicami oz. 199 evrov brez njih.Če se odločijo za tujino, potem družine najraje izberejo smučanje na Mokrinah, Osojščici ali v Bad Kleinkirchheimu in Schladmingu v Avstriji, medtem ko je v Italiji zanimiva celotna Sella Ronda, pojasnjujejo pri Gradturu. »Ta smučišča so nam blizu, večinoma ponujajo tudi smučarske šole s slovenskim učiteljem smučanja, poleg tega so precej cenejša od Flachaua, Söldna, švicarskih smučišč ... Vse je, skratka, odvisno od zahtev, želja in družinskega proračuna. Veliko se jih odloči tudi za bivanje v apartmajih nekaj kilometrov stran od spodnje postaje gondole, kar pomeni nižjo ceno, na primer App Gerlitzen, če želijo bivati na smučišču, pa je cena zlasti v času počitnic visoka.Če ponazorim s primerom: družina z dvema otrokoma, starima 11 let, bi za smučarski dopust v tem terminu v Avstriji samo za smučarske karte porabila med 750 in tisoč evri, medtem ko imamo za namestitev v ponudbi možnosti bivanja po ceni med 500 in 4000 evri. Povprečno sicer družina s srednjimi zahtevami za smučarski dopust na tujem porabi med 2500 in 3000 evri, pri čemer se novoletne cene skorajda podvojijo.« Kaj pa v Sloveniji? »Za teden smučanja z bivanjem v najboljših smučarskih hotelih pri nas bi taka družina odštela manj kot 2000 evrov; okoli 1200 evrov za namestitev s polpenzionom in dobrih 500 evrov za smučarske vozovnice,« je številke navedla Vrešakova.So na vidiku tudi kakšne nove smučarske destinacije, ki postajajo priljubljene? »Poskusili smo z Banskim, a je preveč oddaljeno, logistika pa komplicirana. Jahorina ostaja zanimiva za novo leto. Sicer pa so za čas slovenskih smučarskih počitnic zanimiva do tri ure oddaljena avstrijska oziroma italijanska smučišča ter seveda domača.«V Kompasu družinam z majhnimi otroki (mlajšimi od devet let) priporočajo predvsem slovenski destinaciji Kranjsko Goro in Roglo, »saj zares ponujata veliko raznolikih aktivnosti«. Pri tem omenijo ponudbo med 14. in 20. februarjem, ko bo družina z dvema otrokoma (eden do 3. leta, drugi do 12. leta starosti) za tri dni bivanja v Hotelu Kompas s štirimi zvezdicami, polpenzionom in kopanjem odštela 516 evrov, med 22. in 28. februarjem pa v taistem hotelu velja akcija 3=4, pri čemer bosta odrasla za polpenzion in kopanje odštela 516 evrov, otrok, mlajši od treh let, biva brezplačno, medtem ko bo treba za otroka, mlajšega od sedem let, odšteti še 129 evrov oz. 181 evrov za otroka med 7. in 12. letom starosti. Skupno za štiri polpenzione torej največ 697 evrov.Vendar se družine s starejšimi otroki, ki že znajo dobro smučati, odločajo tudi za bolj oddaljene destinacije z zahtevnejšimi smučarskimi progami, so poudarili na Kompasu. »Kronplatz je na prvem mestu kot družinsko smučišče, pa tudi za pare in druge smučarske navdušence. Sillian pa bi izpostavili kot smučarski kraj z lahkim dostopom, širokimi progami in odličnimi cenami za otroke do 18. leta starosti, in to predvsem v Sporthotelu Sillian, ki je le 150 metrov oddaljen od žičnice.« V Kompasovi ponudbi je tudi nova destinacija, in sicer Tri Cine (3 Zinen) v Dolomitih, »kjer je mogoča nastanitev tako v apartmajih kot hotelih, smučišča s približno sto kilometri smučarskih prog pa so primerna za pare in družine z zahtevnejšimi smučarji«. Seveda pa bo treba tukaj, kakor so s primeri nakazali že v Gradturu, precej bolj na široko odpreti denarnico.