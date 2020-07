FOTO:Po Otmarjevi lojtrci

Nad Vipavo je Gradišče, ne nad, ampak pri Vipavi. Nad njim je med drugim 793 metrov visoka Gradiška Tura. Lani so praznovali 50 let, kar je bila na Turo speljana zelo zahtevna planinska pot, napačno ali ne, rekli ji bomo ferata, imenovana Furlanova. Ob jubileju so v ostenju nabili še njeno sestro, Otmarjevo pot.Z nadelovalci sem se menil, da bi se med nastajanjem nove ferate službeno oglasil, pa se je nekaj prestav­ljalo zaradi, če se ne motim, bolezni v ansamblu, potem so name pozabili. Kdo bi jim zameril? Jaz! Pa ne preveč. Otmarjevo, no, naj bo, zelo zahtevno planinsko pot, so odprli lanskega maja.Na Gradiško turo lahko ob ...