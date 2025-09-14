Po poteh tragične ljubezni

V nadaljevanju preberite:

Črni križ pri Hrastovcu je tudi naslov zgodbe, ki jo je pravnik Ožbalt Ilaunig, ki je dolga leta služboval na sodišču v Lenartu, napisal leta 1928. Obudili so jo v Kulturnem društvu Delavec Lenart in tri prizore uprizorili na mogočnem gradu Hrastovec, kjer se je nesrečna ljubezenska zgodba, ki jo je Ilaunig popisal po ustnem izročilu, dogajala. Pripoveduje o lepi Agati Nürnberg iz gradu Štralek (današnja Voličina), ki se v 16. stoletju zaljubi v mladega grofa Friderika, dediča gradu Hrastovec. Njegova mati poroki nasprotuje, Agato obtoži čarovništva in zgodba nima srečnega konca. Toliko več veselja pa je na Agatinih dnevih, ki v Slovenskih goricah letos potekajo do 25. septembra.