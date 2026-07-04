Po štirih letih na Baliju se jim zdi, da so še vedno na dopustu

Eno šolsko leto za življenje v tujini, o katerem sta starša Brigita in Tomaž sklepala, da ne bo preveč vplivalo na izobraževanje sina Luka, ki je ob odhodu končal drugi razred osnovne šole. Po tem letu so prijatelji, znanci in člani širše družine pričakovali, da se bodo vrnili in spet zaživeli običajni slovenski vsakdanjik, morda še kakšno leto zatem, nato pa je postalo jasno, da jim mora biti v Indoneziji res všeč, kajti o vrnitvi v Slovenijo ni bilo slišati nič več. Na Baliju, v mestecu Canggu, zdaj živijo štiri leta, Luka je ravno končal sedmi razred na tamkajšnji mednarodni šoli.