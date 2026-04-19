Po zmagi na prvi tekmi se je zaljubila v gorsko kolo

Ne le na cesti, slovenski kolesarji so dobri tudi na drugih terenih. V preteklosti so gorske kolesarke v olimpijskem krosu že dosegale odlične rezultate. Tanja Žakelj je leta 2013 osvojila skupni seštevek svetovnega pokala, zdaj pa na sceno prihajajo številne mlade tekmovalke, blestita Maruša Tereza Šerkezi in Eva Terpin.

Med članicami največ pričakujemo od Vite Movrin. Na pripravljalnih dirkah v letošnji sezoni je dosegala odlične rezultate, konkurenčna je bila tudi nekaterim najboljšim tekmovalkam v svetovnem pokalu.

Petindvajsetletnica iz Domžal, ki je sicer zaposlena v slovenski vojski, je v lanski sezoni v Valaisu dosegla osebni rekord, ko je bila na tekmi svetovnega pokala osemnajsta. Bolj ji ustreza kratki kros, kjer tekma traja okrog dvajset minut, a tudi v olimpijskem krosu postaja vse boljša.

Letošnjo sezono ste začeli na nekaterih dirkah nižje ravni, saj se svetovni pokal začne šele maja. Ste glede na to, da so rezultati zelo spodbudni, zadovoljni s svojo pripravljenostjo?

Res je, dirke niso spadale v svetovni pokal, a so bile vseeno zelo močne. Na startu so bile vse najboljše tekmovalke, zato so bile te tekme res dober kazalnik moje forme. Zelo sem zadovoljna, pozimi smo naredili še en korak naprej, zato optimistično gledam proti svetovnemu pokalu. Na prvo preizkušnjo svetovnega pokala v Južni Koreji še ne grem, se pa že veselim tekme v Novem Mestu na Moravskem. Tam je krog res klasičen in tehnično zahteven, zato se veselim tako kratkega kot olimpijskega krosa.

Kaj se je pozimi spremenilo, da ste zdaj veliko bolj konkurenčni tekmicam?

Težko bi omenila eno samo stvar. Ure treningov so se povečale, obrestuje se tudi moja vztrajnost. Dodala sem nekaj treninga tehnike, poudarila pa bi tudi psihično pripravljenost. Naredila sem korak naprej in očitno sem zaradi tega napredovala.

Veliko se je naučila od nekdanje odlične kolesarke Tanje Žakelj. FOTO: Osebni arhiv

Imate v prihajajoči sezoni kakšne rezultatske cilje?

Predvsem si želim celotno sezono ostati konstantna. Eden izmed glavnih ciljev je ponovitev naslova državne prvakinje, v svetovnem pokalu pa si želim v kratkem krosu, ki je moja paradna disciplina, priti med prvih šestnajst. To bi mi na olimpijskem krosu omogočilo start v prvih dveh vrstah, kar pripomore k boljšemu rezultatu. Želja je, da se počasi pomikam proti dvajseterici.

Kar se tiče dolgoročnih ciljev, pa si želim priti na olimpijske igre leta 2028 v Los Angelesu, morda se na igre prebijem tudi štiri leta pozneje. Predvsem bi rada vsako leto počasi lezla navzgor po lestvici in bila vedno boljša.

Veliko gorskih kolesarjev, sploh tistih, ki so v vrhu, se odloči za prestop na cesto, zlasti zaradi denarja. Mika prestop tudi vas? Lani ste, denimo, odlično nastopili na državnem prvenstvu.

Da, tudi cesta je vedno nekje v kotičku mojih možganov. Če bi se pokazala priložnost, bi jo sprejela z odprtimi rokami, a gorsko kolesarstvo bo vedno moja prva ljubezen.

Ob prihodu med članice ste imeli močno konkurenco tudi znotraj reprezentance, v kateri je do lanskega leta tekmovala tudi Tanja Žakelj, naša najboljša gorska kolesarka v zgodovini. Ste se od nje česa naučili?

Največ časa sva preživeli skupaj na reprezentančnih odpravah, na evropskem in svetovnem prvenstvu sva si denimo delili sobo. Od nje sem se naučila predvsem pravega psihološkega pristopa k pomembnim ciljem. Tanja je bila vedno zelo umirjena in sproščena, medtem ko sem bila jaz bolj živčna. Spodbujala me je, da sem postala bolj sproščena in se veselila tekem.

Na pripravljalnih dirkah je letos dosegala odlične rezultate. FOTO: Osebni arhiv

Kako ste sploh prišli v gorsko kolesarstvo?

Moj oče je bil strasten kolesar, vozil je tako cestno kot gorsko kolo. V lokalnem klubu je videl, da vpisujejo tudi otroke, zato sva s sestro začeli obiskovati treninge. Šla sem na prvo tekmo, zmagala in se zato zaljubila v ta šport. Bilo je nekaj novega, adrenalinskega, zagotovo pa je pomembno vlogo igralo tudi to, da sem bila uspešna.

V najstniških letih se veliko mladih odloči za konec športne kariere in se raje posvetijo študiju ali šoli. Vi ste vztrajali in očitno se je obrestovalo.

Na svoji poti sem doživela veliko preizkušenj in veliko ljudi me je morda že odpisalo. Imela sem nekaj poškodb, zaustavila me je tudi bolezen, a zdi se mi, da so me vse te težave izoblikovale, da sem zdaj še bolj zagrizena in zavzeta. Četudi sem naredila korak nazaj, sem nato naredila dva koraka naprej.

Se spomnite kakšnega prelomnega trenutka, ko ste spoznali, da imate v gorskem kolesarstvu pred seboj še lepo pot?

Ko sem bila mlajša, smo dejansko trenirali bolj za zabavo. Zelo sem bila ponosna na deseto mesto na evropskem prvenstvu mladih. Čeprav nisem trenirala tako zelo zares, sem bila še vedno konkurenčna, a nikoli nisem pomislila, da bi bilo lahko to nekaj, s čimer se bom preživljala. Med mladinkami sem bila na evropskem prvenstvu trinajsta in dejansko sem vsaki dve leti dosegla nov prebojen rezultat. Med mlajšimi članicami sem bila v zadnjem letu dvakrat trinajsta v svetovnem pokalu in zato dobila svojo prvo mednarodno ekipo.

Nekaj sezon je imela znotraj reprezentance močno konkurentko Tanjo Žakelj, zdaj pa že prihajajo nove mlade tekmovalke. FOTO: Osebni arhiv

Kako je videti vaš dan brez kolesa? Kaj radi počnete, ko nimate treningov?

Tako kot vsi sem preveč na telefonu, kar poskušam v zadnjem času izboljšati, zato si vsak mesec za izziv kupim novo knjigo. Sicer pa se rada družim s prijatelji in fantom, rada spečem kakšno pecivo.

V preteklem mesecu je bilo kar nekaj dni vremensko muhastih. Kako se motivirate pred težkimi treningi in dirkami?

Takrat ne pride več v poštev motivacija, temveč disciplina. Kar je treba narediti, je treba narediti – in to je to.

Kako pomemben pa se vam zdi psihološki vidik profesionalnega športa?

V minulih letih sem sodelovala s športno psihologinjo Andrejo Holsedl, s katero sem se zares ujela. Uspelo nama je urediti moje razmišljanje in spoprijemanje s pritiskom, ki si ga ponavadi naložim sama. Zdaj me to ne omejuje na tekmi, je pa seveda dejstvo, da se s tem spopadamo vsi in da se učimo vse življenje. Tu lahko recimo omenim Tanjo Žakelj, ki ji takšno sodelovanje ni ustrezalo oziroma je imela druge načine spopadanja s stresom, a vsaj poskusiti bi moral vsakdo.

Pred tekmo se slišim s trenerjem, da me usmeri in da narediva načrt za dirko. Sicer pa se lahko vselej zaupam fantu Jakobu, ki je na neki način tudi moj psiholog. Njemu lahko jočem ali pa se smejem z njim.

Letos dresa ekipe Sunn Factor Racing ne nosi z lepim razlogom: na majici ima slovensko trobojnico. Naslov svetovne prvakinje želi ubraniti tudi letos. FOTO: Osebni arhiv

Kaj pa glasba?

Pred tekmami je vedno enaka – veliko Eminema. To je glasba, ki me spravi v najboljše počutje za dirkanje.

Letos bo Slovenija gostila evropsko prvenstvo v kolesarstvu. Vas lahko morda pričakujemo na startu?

Nisem še prepričana, v tem času namreč potekajo tudi tekme svetovnega pokala v Združenih državah Amerike. Sicer bi si želela nastopiti predvsem v vožnji na čas, saj se mi zdi, da mi gre najbolje.

V gorskem kolesarstvu je tekem vse manj, nimamo preizkušnje najvišje ravni, obenem pa je bilo veliko prireditev letos odpovedanih zaradi novega zakona o zaščiti narave. Bi si želeli, da bi bile zadeve bolje urejene?

Seveda, govorilo se je, da bi lahko tekme svetovnega pokala potekale v Mariboru, kjer smo že videli tekmovanja v spustu. Mislim, da je to še vedno izvedljivo, saj bi bilo lepo imeti dirko na domačih tleh. Morda se v zadnjih letih zaradi vzpona cestnega kolesarstva zdi, da je gorsko nekoliko zapostavljeno, a po mojem mnenju ostaja na enaki ravni.

Imate v Sloveniji najljubšo traso za trening?

Z gorskim kolesom se najraje odpravim v okolico Trojice, kjer imamo nekaj trailov, za trening tehnike pa priporočam tudi Rašico in Golovec v Ljubljani. Na cestnem kolesu se najraje odpravim proti Kranju ali na drugo stran proti Litiji.