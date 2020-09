FOTO:Po zvoku je prišla še slika

Kako ste preživeli oziroma živite kovidske čase?Krize še ni konec, še najbolj me je strah, ker ne vemo točno, kako bo v prihodnosti.Vas je strah za ekonomsko preživetje ali preživetje sploh?Vsega skupaj. Nihče ne ve, kdaj se bo končalo, omililo, kdo pije in kdo plača. Še pol ure pred nastopom v petek, 13. marca, smo se odločali, kaj narediti. Bil je zadnji špil, nastop Trip to Las Vegas v Trebnjem, z Otom Pestnerjem in Tomažem Kozlevčarjem. V naslednjih mesecih mi je odpadlo 35 nastopov, šlo je za izpad dohodkov. Sicer nisem materialist, nisem preveč bentil, a hvala bogu imam nekaj privarčevanega in sem si rekel, bom že ...