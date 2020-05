FOTO:Pod neskončnim nebom Bolivije

S Tino Zgonik se povežemo prek aplikacije na pametnem telefonu. Morda bi se lahko pogovarjala tudi telepatsko, če bi to vadila, čisto resno doda.Zadnje desetletje živi v Boliviji in raziskuje šamanizem. Včasih ob tem obupuje, v glavnem pa se zabava in v tak­šnem razpoloženju tudi končuje knjigo o učenju šamanizma med ljudstvom Aymara. Med Kallawayi, drugim ljudstvom Altiplana, dokumentira zdravilske postopke, ki doslej še niso bili sistematično zapisani.Na začetku svoje poti je zdaj 48-letna raz­iskovalka še sanjarila, da bo tako kot njen prvi vzornik, pisatelj Carlos Castaneda, pristala kje v Mehiki in morda kot on našla ...