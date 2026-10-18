Brez toplih tokov bi imela sever in zahod Evrope ledeno dobo

Po izobrazbi je doktor fizike, vendar je doktoriral tudi iz filozofije. Dela na Agenciji za okolje (Arso) in morski biološki postaji Piran Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB). Nedvomno je ddr. Matjaž Ličer (letnik 1978) človek širokega zanimanja in znanja. Z njim smo se pogovarjali o segrevanju Jadrana, oceanov in nasploh podnebja ter o paradoksu, da zaradi segrevanja planeta severnim delom Evrope grozi dramatična ohladitev. Čeprav morda ne bo med najbolj prizadetimi, tudi Slovenija posledicam podnebnih sprememb nikakor ne bo ušla. Kot strokovnjak za podnebje je Matjaž Ličer dober sogovornik po koncu še enega od najbolj vročih poletij, odkar znamo meriti temperature. Pravi, da je iluzija, če mislimo, da bomo obdržali naše privilegije, če se ne bo nič spremenilo, ker jih ne ...