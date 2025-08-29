Poezijo zares začutimo takrat, ko jo beremo na glas

Neomejen dostop | že od 14,99€
Ptuj je v avgustovski svetlobi že devetindvajsetič postal prostor srečanj mednarodne poezije in vrhunskega vina. Festival Dnevi poezije in vina v organizaciji založbe Beletrina je s poezijo, koncerti in z branjem poezije za mir napolnil trge in ulice najstarejšega slovenskega mesta. Duša festivala je umetniška vodja Kristina Kočan, pesnica in prevajalka.
Ustvarjalka, ki je doktorirala iz sodobne ameriške poezije, je doslej izdala več proznih del in štiri pesniške zbirke; Šara (2008), Kolesa in murve (2014), Šivje (2018) in Selišča (2021), za katero je dobila Veronikino nagrado.
Mrzlično vročičen (smeh).
Prav zares nekaj čarobnega. Ptuj je že kot mesto samo po sebi nekaj posebnega, ko pa se vanj zlije še pesniška smetana z vsega sveta, se ustvari vzdušje, v katerem dobi poezija ne le dovolj prostora v tem svetu, ampak tudi vsakič znova več oboževalcev.
Letos je bil izjemen že ta začetni dialog, ki je potekal na pesniško-prevajalski delavnici v Jeruzalemu med slovenskimi in hrvaškimi pesniki, saj je bila Hrvaška letos v fokusu.
To pomeni, da predstavimo izbrano državo karseda celostno. Ne le poezijo, vključimo tudi spoznavanje kulture, filma, vina, celo kulinarike. Med prevajanjem poezije smo premišljali skupna stičišča, razlike, jezikovne nianse.
Res sem vesela, da smo na tako lep način povezali ustvarjalce iz obeh držav in da si odpiramo možnosti za nova sodelovanja. Sicer pa je vsaka izdaja festivala nekaj posebnega, že zato, ker imamo vsako leto drugega pesnika, ki izbere večino tujih gostov in tako dobi festival vsakič druge barve.
Letos je bila naša kuratorka nemška pesnica Katharina Schultens, ki sem ji res hvaležna za tako živahen izbor gostov.
Zdelo se mi je nujno, da oblikujem dogodek, na katerem tudi poezija trenutnemu dogajanju v svetu reče ne, ne vojnam in ne trpljenju ljudi.
Izpostavila bi sredino celovečerno dogajanje na Ptuju, ki smo ga posvetili Ingeborg Bachmann, veliki avstrijski pesnici 20. stoletja, ki se je v času življenja izrekala proti vojni, vsem oblikam represije in tudi manipulacijam v jeziku.
Našim glavam se meša, saj se trenutno obračajo na vse strani sveta k več kot šestdesetim oboroženim konfliktom.
Zato je bilo resnično ganljivo branje slovenskih pesnikov in pesnic za mir, ko so prebirali tako svoje pesmi kot pesmi Ingeborg Bachmann. Ne smem pozabiti niti na letošnje Odprto pismo Evropi, ki ga je pisal in prebral srbski pesnik Gojko Božović, in nosi močno sporočilnost Evropi.
Veliko jih je, a pesem Tema hrvaškega pesnika Miroslava Mićanovića je gotovo ena od teh.
Prav o tem sem razmišljala tudi med prevajalsko delavnico, da je namreč bistveno, da poezijo tudi slišimo. V kakšno pomoč je, da pesnik najprej prebere svojo pesem na glas, preden se je lotimo in jo prenesemo v drug jezik.
Ne le da pri glasnem branju ujamemo bistvo bolj celostno, ampak tudi ritem, zven vsake besede. Zato svetujem, naj ljudje berejo na glas tudi sami sebi. Morda je tudi to eden od razlogov, zakaj dobiva poezija na festivalu več oboževalcev, kot sem rekla prej, ker jo slišijo in jo lahko res začutijo.
Vsekakor, in to me še posebno veseli. Prav letos mi je neka obiskovalka – malo v šali, malo zares – rekla, da ni vedela, da ima Ptuj toliko mladih (smeh). V tem hiper svetu, hiper in hipne produkcije, hitre potrošnje, se mi zdi res krasno, da so mladi pripravljeni použiti tudi nekaj takega, kot je poezija, ki zahteva svoj čas in premislek, ne le hitenja z ene stvari na drugo, kot to počnemo z večino vsebin danes.
V ameriško poezijo sem se zaljubila že v najstniških letih, takrat z očetom sodobne poezije, Whitmanom, potem sem to pesniško krajino odkrivala naprej. To je krajina, kjer nikoli ne pripotuješ do konca, do obzorja, ves čas se odmika, tako prostrana je.
Mislim, da me navdušuje tudi zato, ker premore širino, skozi katero veje odprtost duha, kar gre nedvomno povezovati tudi z geografsko prostranostjo njihovega prostora.
Veliko pesnikov se zateka k naravi, divjini, na drugi strani pa k urbanemu ... Potem je tu ameriška poezija pesnikov staroselskih korenin, ki me zelo omamlja. Ta ameriška tradicija poezije narave … Vse to so stvari, ki se najbrž skladajo z mojim doživljanjem sveta.
Še vedno sem pod močnim vtisom Natalie Diaz, ki sem jo imela priložnost prevajati lansko leto.
Zven je postal na eni točki najbrž enako ključen kot pomen, ali pa gre za to borbo z izrekanjem neizrekljivega, čemur pravi Robert Haas teritorij izkušnje. Doživljaš in čutiš, a hkrati za to včasih nimaš besed in potem uporabljaš poezijo kot neke vrste iznajdbo. Najbrž tudi zato iščem besede, ki morajo v mojem ušesu nekako prav zazveneti.
Ja, to je bilo res lepo ustvarjalno obdobje in obenem neverjetna čast, da napišeš nekaj, kar se potem prelije v glasbo oziroma slišiš glasbo in zanjo napišeš besedilo.
Lepo. Taki občutki me prevevajo tudi med festivalom. Vsakič rečem občinstvu, kakšen privilegij imamo doživljati vse, kar se nam dogaja v času festivala.
Če ima pesnik pri tem sploh kaj besede (nasmešek). Mislim, da se naše sence kar same namestijo v naši poeziji, ene bolj udobno, druge manj, ene ležejo v visečo mrežo na poleten dan, druge pa na trda, mrzla tla.
Dom oziroma občutek doma je zame kar kompleksno vprašanje. Vse življenje se ubadam z neko razpetostjo, kam pripadam, a dom, dušni dom, tisti, po katerem se mi tudi toži, je zame vselej Koroška. In prav te, na neki način izgubljene, korenine bi rada popisala zdaj, v prihodnji knjigi.
Z mojo družino pa smo si povsem po naključju za naš dom izbrali Ptuj, kjer nam je zelo lepo in tolikokrat rečemo, kako prava je bila ta odločitev.
