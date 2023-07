Pogačar in Roglič sta del francoske kulturne dediščine

V nadaljevanju preberite:

Naj se veliki kolesarski cirkus začne! Danes se bo v Bilbau v Baskiji 176 kolesarjev, smetana smetane tega športa, podalo na traso 110. dirke po Franciji, slovitega Toura, ki je že dolgo, najbrž od svojih začetkov leta 1903, precej več kot le kolesarska dirka. Je del svetovne športne in francoske kulturne dediščine.

Nekoč so junaki, ki so se borili za rumeno majico, prihajali le iz zahodne Evrope, iz dežel z bogato kolesarsko tradicijo in večinoma tudi s kolonialistično preteklostjo. Če ni zmagal Francoz, je bil najboljši Belgijec, Italijan, Španec, Nizozemec … O tem, kako težko je postati tisti, ki stopi na vrh odra za zmagovalce na Elizejskih poljanah, so zgovorna dejstva, da so Američani na svojo prvo zmago čakali do leta 1986, Nemci do leta 1997 in Britanci do leta 2012, Francozi pa vse od leta 1985 niso imeli domačega šampiona ...

Majhni so na Touru z redkimi izjemami igrali sorazmerno majhne vloge, dokler se leta 2020 na startu nista pojavila Tadej Pogačar in Primož Roglič.