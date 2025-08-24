  • Delo d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Nedelo

    Pogačar, Roglič in naelektreni velikan Provanse

    Nepozabni vzpon na legendarni francoski klanec le nekaj ur, preden je nanj pridrvela kravana Toura.
    Na Mont Ventouxu kajpak ne sme manjkati najslavnejši kolesarski navijač Didi Senft. FOTO: Vianney Tisseau
    Galerija
    Na Mont Ventouxu kajpak ne sme manjkati najslavnejši kolesarski navijač Didi Senft. FOTO: Vianney Tisseau
    Miha Hočevar
    24. 8. 2025 | 17:00
    13:54
    A+A-

    V nadaljevanju preberite:

    Plešasta gora, velikan Provanse, bog zla. Na vse te vzdevke se odziva Mont Ventoux, nikakor ne najvišji ali po številkah najzahtevnejši kolesarski vzpon Toura ali drugih tritedenskih kolesarskih dirk. Zato pa bržkone najbolj mitski med vsemi, eden od tistih, s katerimi se mora vsaj enkrat v življenju soočiti vsak goreči ljubitelj vrtenja pedalov.

    Doslej sem ga občudoval le od daleč, pred televizijskimi zasloni med spremljanjem velike pentlje ali pa izza volana na cestah Provanse, na katerih je nemogoče prezreti osamljeno gmoto, ki se dviga nad pokrajino. Letos pa se mi je ponudila enkratna priložnost sodelovati v dogodku pod okriljem Continentala, nemškega proizvajalca gum, ki je dolgoletni podpori največje dirke na svetu letos dodal še pokroviteljstvo najboljšega kolesarja na svetu Tadeja Pogačarja.

    To ni bil navaden vzpon na legendarni Mont Ventoux, temveč na dan dirke, tik pred 16. etapo, pred katero je na neskončnih pobočjih na Pogačarja, Primoža Rogliča in druge naše ase čakalo na tisoče slovenskih navijačev.

    Sorodni članki

    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Marjeta in Mirko Pogačar: Če gre za Urško, pri Tadeju ni šale

    Ob druženju z Mirkom in Marjeto Pogačar je zelo težko ugotoviti, da je njun sin globalni športni zvezdnik.
    Miha Hočevar 26. 7. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour 2025

    Ko na vetrovni gori prehitiš Pogija in Roglo

    Sloviti Mont Ventoux je v živo, še posebej pa za udeležence notranjega programa Toura, še bolj spektakularen kot pred zasloni.
    Miha Hočevar 23. 7. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Vzpon na Pico Veleta

    Abraham na Pogačarjevem igrišču

    Nad Granado se dviga najvišja cesta v Evropi, ki je s kolesom ne more osvojiti vsak.
    Miha Hočevar 6. 7. 2025 | 09:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Nedelo
    Kolesarsko svetišče

    Spomin na tiste, ki so pred nami vrteli pedale

    Ko od blizu in v lastnem znoju spoznaš kraje, kjer potekajo največje bitke kolesarskih gladiatorjev, lahko pred njimi samo snameš klobuk.
    Miha Hočevar 3. 11. 2024 | 18:00
    Preberite več
    Nedelo
    S kolesom na legendarni prelaz

    Zakaj dvakrat na Stelvio? Zato, ker lahko

    Stelvio, Gavia, Mortirolo. V načrtu so bili trije hribi slovitih imen, vendar je padel samo Stelvio, ki sem ga spoznal celo bolje, kot sem si želel tisti dan.
    Miha Hočevar 10. 7. 2022 | 17:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vremenske razmere

    Klestila toča, debela kot jajce, lahko so jo odmetavali z lopatami

    O nevihtah s točo so poročali južno od Ljubljane, iz okolice Brezovice, Drenovega Griča, Polhovega Gradca, Horjula in Vrhnike.
    23. 8. 2025 | 19:07
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Alpinizem

    Nova hiša Reinholda Messnerja: Pri 81 letih ima še ogromno ustvarjalne energije

    Eden od največjih in najpomembnejših predstavnikov svetovnega alpinizma se je lotil novega projekta.
    23. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    V pričakovanju eurobasketa

    Zmago Sagadin: Reprezentanca slaba? Pa kaj še, vidim jo s kolajno

    Trenerska legenda Zmago Sagadin meni, da ima Slovenija najboljšo zunanjo linijo na eurobasketu.
    Peter Zalokar 22. 8. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Tuji
    Novice  |  Svet
    Tekmovanje velesil

    Naraščajoča vojaška grožnja na Arktiki

    Odkar je Trump letos predlagal, da bi Amerika od Danske prevzela nadzor nad Grenlandijo, se je zanimanje za Svalbard še povečalo.
    The Economist 23. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Vrhunska implantologija, ki vrača nasmeh in spreminja življenja

    Fiksni zobje v enem dnevu in napredne implantološke rešitve tudi brez čeljustne kosti – to je izkušnja, ki jo omogoča Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

    Dolgotrajna obraba sklepnega hrustanca vpliva na kakovost življenja. Prepoznajte osteoartrozo in ukrepajte pravočasno.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Intervju

    Čez dve leti se zeleni prehod lahko ustavi

    Največ bi za priključevanje obnovljivih virov naredili z uvedbo omrežnine za zakupljeno, a neuporabljeno moč, pravi Ivan Šmon.
    Borut Tavčar 23. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Kje so še neizkoriščene priložnosti za rast izvoza

    Za podjetja sta nujni sposobnost hitre prilagoditve in čimprejšnja diferenciacija, tako geografsko kot po namembnih trgih.
    Marjana Kristan Fazarinc 22. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Z izgubo lastnika podjetje lahko zaide v težave

    Zavarovanja lahko pomagajo pri poplačevanju kredita. Podjetniško življenje pogosto negativno vpliva na zdravje.
    Milka Bizovičar 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Nove varnostne tehnologije

    Program za varovanje digitalnega gospodarstva

    Veliki vložki v inovacije na področju kibernetske varnosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    kolesarstvoTadej PogačarPrimož RogličTour 2025Mont VentouxContinental

