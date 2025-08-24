Pogačar, Roglič in naelektreni velikan Provanse

V nadaljevanju preberite:

Plešasta gora, velikan Provanse, bog zla. Na vse te vzdevke se odziva Mont Ventoux, nikakor ne najvišji ali po številkah najzahtevnejši kolesarski vzpon Toura ali drugih tritedenskih kolesarskih dirk. Zato pa bržkone najbolj mitski med vsemi, eden od tistih, s katerimi se mora vsaj enkrat v življenju soočiti vsak goreči ljubitelj vrtenja pedalov.

Doslej sem ga občudoval le od daleč, pred televizijskimi zasloni med spremljanjem velike pentlje ali pa izza volana na cestah Provanse, na katerih je nemogoče prezreti osamljeno gmoto, ki se dviga nad pokrajino. Letos pa se mi je ponudila enkratna priložnost sodelovati v dogodku pod okriljem Continentala, nemškega proizvajalca gum, ki je dolgoletni podpori največje dirke na svetu letos dodal še pokroviteljstvo najboljšega kolesarja na svetu Tadeja Pogačarja.

To ni bil navaden vzpon na legendarni Mont Ventoux, temveč na dan dirke, tik pred 16. etapo, pred katero je na neskončnih pobočjih na Pogačarja, Primoža Rogliča in druge naše ase čakalo na tisoče slovenskih navijačev.