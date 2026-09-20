Pogačarjeva bolniška je ura resnice

Vse je za nekaj dobro. To so besede, s katerimi so se kolesarski navijači po vsem svetu, bržkone pa tudi Tadej Pogačar, tolažili po osmi etapi Vuelte, v kateri se je zgodilo nepredstavljivo. Padel je že pet let malodane nedotakljivi vladar profesionalne karavane, ki je bil pred tem prepričljivo na poti do svoje prve zmage na španskih cestah, s katero bi dopolnil zbirko lovorik na tritedenskih dirkah.

Kaj je tu dobrega za Pogačarja, ki je karavano Vuelte zapustil v hudih bolečinah in potreboval zahtevno operacijo odprtega zloma ključnice v Barceloni? Morda to, da je za nekaj mesecev sestopil z vrtiljaka velikih podvigov, ki se zanj nepretrgano vrti že vrsto let, v zadnjih treh sezonah pa je dobil vrtoglav pospešek, ki ga je izstrelil v kolesarsko orbito.