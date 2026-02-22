Pogačarjeve mišice so bile mehke kot putrček

Najbrž je ni dirke višje ravni na svetu, na kateri ne bi srečali Slovenca, četudi na startnem seznamu ni slovenskih asov. Tako je bilo tudi na nedavni dirki po Omanu, na kateri smo naleteli na tri kolesarske nomade iz naših krajev. Najbolj izkušen in zgovoren med njimi je bil Rok Bukovec. Slovenski trojec je v sultanatu na jugovzhodni obali Arabskega polotoka opravljal enako delo. Šlo je za tri maserje, soigneurje, kot se jim reče v mednarodnem kolesarskem žargonu, Bukovca in Tadeja Podpečana pri norveški ekipi Uno X ter Krištofa Kogovška pri švicarski zasedbi Tudor.