Poročil sem pol Slovenije

Velja za enega naših najboljših vokalistov, s prvo povsem avtorsko in zelo osebno ploščo Še vedno pa Samuel Lucas zaznamuje tri desetletja in pol na odrih.

Primorec Samuel Lucas, ki zadnja leta živi blizu prestolnice, se je v prefinjenem ambientu lounge bara Cigar v ljubljanskem BTC razgovoril o življenju na odru in ob njem, o letih v tujini, ki so ga marsikaj naučila. Pa o hčerkah, ki so podedovale njegov talent, in svoji Petri, brez katere bi bil izgubljen. Samuel, da bova natančna, že vaša prejšnja plošča Sebe dajem je bila v veliki meri vaše delo. Res je, že prejšnja je bila moja avtorska, a besedila zanjo je napisal Rok Lunaček, dve pa je prispeval Igor Pirkovič. Tudi tokrat sem upal, da bo imel Rok čas, saj sva prijatelja in me dobro pozna, ampak bil je tako zaseden, da sem videl, da ne bo šlo. Potem sem si rekel, da sem že tako dolgo v teh vodah, da bom poskusil pisati sam. To je bilo zame nekaj novega, ugotovil pa sem, da se najbolje ...