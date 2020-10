Pojoča zobozdravnika

Epidemija covida-19 je prinesla tudi v solopetje zamrznitev, manj je nastopov in manj možnosti za zaslužek. A se je Gregor Ravnik, zobozdravnik in solopevec, pravkar vrnil iz Litve, kjer se je občinstvu in pevskim menedžerjem predstavilo sedem najboljših pevcev na svetu. Z Nadio Ternifi, prav tako zobozdravnico in solopevko, se zdaj pripravljata na večer samospevov, ki bo novembra v Ljubljani. Ljubljančanka Nadia je sopranistka, ki je diplomirala na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani iz dentalne medicine pred letom dni, prav pred kratkim, septembra, pa še na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani pri profesorici Pii ...