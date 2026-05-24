Temni oblaki nad Keirom Starmerjem

Tekmeci za vodilni položaj v laburistični stranki in vladi brusijo nože za čisto mogoči skorajšnji obračun.

Britanska politika je bila nekoč predvidljiva in dolgočasna, v zadnjem desetletju pa so se stvari spremenile. Od presenetljive referendumske odločitve leta 2016, da bo Združeno kraljestvo zapustilo Evropsko unijo, je v politiki zavladal kaos, v katerem se je povsem sesedla v letih od 2010 do 2024 vladajoča konservativna stranka. Ko so leta 2024 na parlamentarnih volitvah suvereno zmagali socialisti po britansko, se pravi laburisti, se je zdelo, da bodo pod vodstvom sira Keira Starmerja popeljali britansko barko v mirnejše vode. A tudi nad Starmerjem se že manj kot dve leti po volilnem dnevu zbirajo temni oblaki. Tekmeci za vodilni položaj v stranki in vladi brusijo nože za čisto mogoč skorajšnji obračun. Kot najverjetnejše izzivalce omenjajo sindikalistko Angelo Rayner, poslanko v ...