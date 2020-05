FOTO:»Politik, ki bi hotel utišati politično satiro, bi bil nor«

Pravi, da si je na začetku samoizolacije rekel: Dragi Tilen. Dve možnosti sta. Ali prideš po koncu epidemije ven telesno nabit ali pa kronično zapit. Pel je Okužila si mene in Slovenija, ostan' doma, pa o razkuževanju blokov ter nazadnje kot jekleni Kaco o zahtevnosti poklica vladnega govorca; na sporedu vseskozi ostaja tudi oddaja Radio Ga Ga in druge, večinoma politično obarvane imitacije v oddaji Kaj dogaja. Glasbeniku, imitatorju in komiku Tilnu Artaču zadnje čase dela res ne primanjkuje: narod v dobi koronavirusa humor potrebuje kot nikoli prej.Po eni strani vemo, kaj pravi stroka in zakaj je večina ukrepov takšnih, kot ...