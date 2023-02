Poljska je imela dobre zakone, a so jih spremenili z danes na jutri

V nadaljevanju preberite:

Hrvaška novinarka, publicistka in pisateljica je dobro znana tudi slovenskim ljubiteljem dobrih knjig, saj je veliko njenih del izšlo v slovenščini. Najnovejša, zbirka kratkih zgodb Nevidna ženska in druge zgodbe, je pravkar izšla pri založbi Beletrina, v njej pa piše o enem zadnjih tabujev sodobne družbe, staranju žensk. Čeprav je bilo za njo že nekaj intervjujev, pred njo pa literarni večer v Cankarjevem domu, je bila Slavenka Drakulić med pogovorom taka, kot smo je vajeni: energična, odločna in brez dlake na jeziku.