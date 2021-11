Polona Fijavž: Najprej si človek, potem novinar

V članku preberite:

Že sedem let se iz Berlina vsakodnevno oglaša kot dopisnica RTV Slovenija, kar si šteje v veliko čast in privilegij. Svarila, da bo delo prezahtevno za mamo dveh majhnih otrok, je namerno preslišala, njena želja je bila močnejša. In čeprav je mislila, da jo je več kot 15 let dela v zunanjepolitični redakciji dobro pripravilo na izzive dopisništva, jo je to presenetilo v vseh pogledih. Najtežjo preizkušnjo v novinarski karieri pa je doživela nedavno, ko je na poljsko-beloruski meji spremljala kalvarijo beguncev. »Tega ne bi privoščila niti najhujšemu sovražniku,« pravi Polona Fijavž.