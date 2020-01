Polsestra: temačen in zabaven film hkrati

Film prihaja 16. januarja na redni kinospored, dotlej pa si ga je mogoče ogledati v Kinodvoru. Drama o zapletenih družinskih odnosih v središče postavlja polsestri, ki razen vzajemnega sovraštva na videz nimata prav nič skupnega.Film so posneli v ljubljanski Šiški in Izoli. »Sem eden tistih, ki so prišli s periferije, in ker sem že toliko filmov posnel v Krškem, sem rekel, da je morda res čas, da gremo na kakšen drug konec. V Ljubljani živim, Ljubljano po­znam, Izola pa je obmorsko mesto, ki je v bistvu industrijsko mesto, in mi je bila zanimiva v likovnem smislu.V dramaturškem smislu so se mi zdeli zanimivi prihodi in ...