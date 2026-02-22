Popoln pobeg od resničnosti

Svetovno znani Cirque du Soleil, ki gledalce po svetu navdušuje s fantazijskimi, drznimi akrobatskimi predstavami, bo aprila prišel v Slovenijo s predstavo OVO. V njej se gledalci skrčijo v miniaturne opazovalce dogajanja v svetu orjaških rastlin in živahnih žuželk, od muhe in pikapolonice do čričkov in kačjih pastirjev. Na odru vse vrvi, ob osupljivih akrobacijah in domišljenih kostumih pa marsikdo ostane brez besed. Umetniška vodja Lydia Harper s predstavo potuje po vsem svetu in z navdušenjem govori o njej in o svojem delu. »V svetu je veliko bolečine in veliko stresa, zato je pomembno, da lahko ljudem prinesemo nekaj sreče, čarobnosti in radosti,« pravi nekdanja akrobatka.