Pornografija, poligon za preizkušanje tehnoloških novosti

Ko je Johannes Gutenberg v 15. stoletju izumil tiskarski stroj, so ga kmalu uporabili za tiskanje nespodobnih pamfletov. Pornografski filmi so se na videokasetah pojavili leta 1977, eno leto pred hollywoodskimi filmi, in nekaj časa prevladovali v prodaji. V začetku osemdesetih let so v okviru francoskega predhodnika interneta minitel erotične storitve sprva obsegale od tretjino do polovico vsega prometa. Podobno se je zgodilo z osemmilimetrskimi kamerami, kabelsko televizijo – in zdaj tudi z umetno inteligenco.