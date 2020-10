FOTO:Porod ni konec, ampak začetek, za vse pa pomaga ziza

Dojenje je lahko cela znanost! O različnih težavah, ki se največkrat pojavljajo pri dojenju, v knjižici Črt&Pika, za vse pomaga ziza razlagata dojenčka Črt in Pika. Vsako njuno zgodbo, opremljeno s stripom, pospremi še strokovna razlaga z nasveti za bodoče in doječe mamice. Pa tudi za vse okrog njih, da jim ne bodo preveč pametovali.Črta in Piko sta ustvarila Nuša Komplet Peperko in Lovro Zapušek, ko sta pred leti pričakovala vsak svojega prvega otroka. Njuna takratna SMS-sporočila so zdaj del knjižice, ki jo je s stripi opremila Katja Kovše, za strokovno razlago in nasvete pa je poskrbela priznana, mednarodno pooblaščena ...