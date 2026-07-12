Kako je princesa popa vzela šefa iz Kansas Cityja

V Evropi in skoraj povsod zunaj Severne Amerike, natančneje Združenih držav Amerike, je pred nekaj leti le malokdo poznal Travisa Kelceja, povsem drugače pa je bilo s Taylor Swift. Ameriška pevka je z mešanico popa, countryja in mehkega rocka že dolgo na vrhu najbolj priljubljenih glasbenih izvajalcev na svetu, čeprav predvsem za mlajše poslušalce in tiste z ne preveč izbrušenim glasbenim okusom. Odkar se Swiftova začela sestajati s Kelcejem, pa je svet izvedel tudi za člana ekipe Kansas City Chiefs, torej šefe iz Kansas Cityja, sicer enega od zvezdnikov povsod zunaj ZDA precej obskurnega ameriškega nogometa. Zvezdniški par številka 1 onkraj Atlantika se je začel sestajati leta 2023. Zaradi globalnega fenomena hord oboževalcev oziroma bolj natančno oboževalk pevke, znanih kot swiftiji, je ...