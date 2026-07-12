Kako je princesa popa vzela šefa iz Kansas Cityja

Brhka pevka in njen plečati nogometaš sta se poročila na kar nekoliko skrivnostni ceremoniji v ikonični športni dvorani sredi New Yorka.
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Februarja 2024 je ekipa Travisa Kelceja Kansas City Chiefs na super bowlu LVIII v Las Vegasu osvojila šampionski prstan za leto 2023, kar je zvezdnik ameriškega nogometa proslavil s takrat še dekletom Taylor Swift. FOTO: Brian Snyder/Reuters
V Evropi in skoraj povsod zunaj Severne Amerike, natančneje Združenih držav Amerike, je pred nekaj leti le malokdo poznal Travisa Kelceja, povsem drugače pa je bilo s Taylor Swift. Ameriška pevka je z mešanico popa, countryja in mehkega rocka že dolgo na vrhu najbolj priljubljenih glasbenih izvajalcev na svetu, čeprav predvsem za mlajše poslušalce in tiste z ne preveč izbrušenim glasbenim okusom. Odkar se Swiftova začela sestajati s Kelcejem, pa je svet izvedel tudi za člana ekipe Kansas City Chiefs, torej šefe iz Kansas Cityja, sicer enega od zvezdnikov povsod zunaj ZDA precej obskurnega ameriškega nogometa.
Zvezdniški par številka 1 onkraj Atlantika se je začel sestajati leta 2023. Zaradi globalnega fenomena hord oboževalcev oziroma bolj natančno oboževalk pevke, znanih kot swiftiji, je ...
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