Potopila se je Olimpija in nogomet

Četrtkova blamaža v Stožicah je, in hvala bogu, da je, obšla tudi Evropo. Slovenija, Ljubljana in nič hudega kriva Olimpija so bile tarča posmeha. Starejši navijači s Plečnikovega štadiona so zagotovo nostalgično obujali spomine na podobne Olimpijine bitke v snegu, nalivih in blatu v nekdanji skupni državi ali na začetku samostojnosti. Upam si trditi, da je o stanju igrišča, posledično pa o Sloveniji, izvedelo več ljudi kot o vseh mogočih dosežkih uspešnih Slovencev skupaj. Žal ali pa k sreči je to moč nogometa.

Še pred dvema tednoma se je na tribuni gnetel politični vrh s predsednikom Evropske nogometne zveze v ospredju, vsaj tri četrt med njimi jih seveda ni opazilo, da je bilo že takrat igrišče v zelo slabem stanju. Nasmeh se jim je raztezal čez ušesa, med njimi je bil tudi prvi gospodarski minister, ki je še pred pol leta razlagal, da je na voljo dovolj denarja za športno infrastrukturo.