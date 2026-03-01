Prihodnost, ki raste iz peska

Danes je moderno oziroma kul obiskati Dubaj in tega se držijo tudi številni Slovenci, ki romajo v velemesto sredi puščave, sredi niča.

Potepanje po Dubaju se začne na enem od treh letališč Združenih arabskih emiratov (ZAE). Prvo je nedvomno v Dubaju, glavnem mestu desetmilijonske države, ki je po površini primerljiva z Madžarsko. V Abu Dhabiju je bolj tranzitno usmerjeno proti vzhodnim in jugovzhodnim azijskim državam, letališče Šardža pa je najmanjše in je že v predmestju Dubaja. Ob večerih Dubaj zažari v soju tisočerih luči. FOTO: Peter Novak Na to smo prileteli z Dunaja, kjer na tretjem terminalu ni manjkalo zapletov pri oddajanju prtljage. Videti je bilo, kot bi to delo opravljali pripravniki, ki niso vedeli, kako in kaj. Vseeno smo v poznih večernih urah pristali ob predvidenem času. Na letališču Šardža se čas ustavi, ni vsiljivih reklamnih spotov, ni kričanja po zvočnikih, niti glasbe ni. Vse se dogaja počasi, v ...