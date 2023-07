Potovanje v srce vode

V nadaljevanju preberite:

V Velikih jezerih v Združenih državah Amerike in Kanadi je več kot petina vse tekoče sladke vode na našem planetu. Vsa jezera so med seboj povezana, zato slej ko prej vsa ta voda konča v reki Svetega Lawrencea in nazadnje v Atlantskem oceanu. Še pred omenjeno reko, med jezeroma Erie in Ontario, pa se čez prelom zlije kot eni najbolj vodnatih slapov na planetu. Niagarski slapovi.

Uro in pol vožnje od Niagare je največje kanadsko mesto Toronto. Kanada je izrazito priseljenska država in priseljevanje je še vedno zelo množično. Prav v Torontu je to zelo očitno. V njem naj bi živeli pripadniki približno 200 narodov, ki govorijo več kot 160 jezikov. Povzpeli smo se tudi na največjo znamenitost velemesta ob jezeru Ontario, 550-metrski razgledni in telekomunikacijski stolp CN Tower.