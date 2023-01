Povozil je svojo generacijo

V nadaljevanju preberite:

Po številu zmag v smučarskem svetovnem pokalu se mu komaj zadržno bliža Američanka Mikaela Shiffrin, a več kot tri desetletja je Šved Ingemar Stenmark s 86 zmagami ustoličen kot najboljši smučar doslej. Zaradi njegove prevlade so spreminjali točkovanja, mu zaradi polprofesionalizma prepovedali olimpijsko Sarajevo, a tedaj je že imel v žepu dve zlati kolajni iz Lake Placida in bronasto iz Innsbrucka. Slovenci so ga imeli zelo radi, pa ne le zato, ker mu begunjskih elank niso zmogli sneti niti Francozi z milijonskimi ponudbami v markah. Hladen, zadržan, a prijazen je v zrelejših letih presenetil s plesnim znanjem in za volanom, občutek, da je najlepše in najvarneje doma, pa se mu je potrdil na Tajskem.