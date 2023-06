Poznavanje samega sebe je ključ do uspeha

V nadaljevanju preberite:

Spoznaj samega sebe, je pisalo nad vrati Apolonovega templja v Delfih, in resnično se ljudje že od davnih časov trudimo, da bi prebrali same sebe, tudi zato, ker tako lažje razumemo druge. Irena Deželak je prva v Sloveniji certificirana predavateljica in poslovni coach za Process Communication Model (PCM®), ki ga za boljšo komunikacijo in medsebojne odnose uporablja vesoljska agencija Nasa, pa tudi svetovno znana podjetja, kot so Apple, BMW, Coca-Cola, Microsoft, in nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton. Na podlagi preprostega, 30-minutnega testa ugotovimo, katere so naše prednosti, priložnosti za izboljšanje, kako se odzivamo, ko smo pod stresom, in kako se lahko izognemo ponavljanju vedno istih neuspešnih vzorcev vedenja. Uporaben je za menedžerje, sodelavce in življenjske sopotnike.