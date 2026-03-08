Ko nedolžnost ni več nedolžna

Ko govorimo o pravicah žensk v določeni družbi, običajno navajamo številke, ki kažejo, koliko žensk je na vodilnih mestih v velikih korporacijah, na čelu vladnih ministrstev ali partijskih organov. Ugotavljamo tudi, koliko jih je v najvišjem zakonodajnem telesu, v partijskem centralnem komiteju ali politbiroju. Ko gre za Kitajsko, je to slabo, saj je v teh strukturah vse manj žensk, in to kljub vsem obljubam, da bodo ženske v njih bolj enakopravno zastopane. Kako pa je s tem v odnosih izven politike? Koliko so ženske dejansko enakopravne, ko gre za seks?