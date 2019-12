Prazniki po razpadu družine

Po elektronski pošti



Svetujejo Tjaša Kočevar (parents life coach, CIMI) in Mojca Stonič (specialistka za osebni in čustveni razvoj, psihoterapevtka)

Pozdravljeni! Stara sem 35 let, mama dveh otrok (tri in sedem let). Letos spomladi sva se z možem po sedmih letih zakona ločila. Skrbništvo nad otrokoma sem dobila jaz. Bivši mož se ne drži dogovorov, zamuja s plačili preživnine, odpoveduje srečanja … Otroka ga pogrešata, sprašujeta.Jaz se počutim sama za vse. Ker sem se preselila iz drugega kraja, tukaj nimam družine, sorodnikov. Tudi krog prijateljev se je po ločitvi zelo skrčil. Potegnila sem se vase, ne želim razlagati, težko mi je. Začela sem se izogibati družen­jem, tudi v šoli na roditeljskih sestankih bi se najrajši vdrla v zemljo.Že tako je hudo, zdaj pa še ti prazniki. Vsi imajo neka pričakovanja, otrokoma bi rada omogočila lepo praznovanje. Skrbi me, kako bom zmogla. Finančno se je situacija zelo spremenila. Stvari, ki smo si jih lahko privoščili prej, jima jaz ne morem ponuditi. Včasih smo za novo leto odšli na potovanje, zdaj to nikakor ne pride v poštev. Otroka želita povabiti prijateljčke domov, mene pa je sram, ker pri nas ni letos nič okrašeno, rada bi pripravila praznično vzdušje, pa ne zmorem.Vse dneve tekam po obveznostih, zvečer sem utrujena in se kar sesedem v posteljo. Vse zabave so mi odveč. Najrajši bi se vsemu izognila. Bivši je rekel, da bo vzel otroka na izlet. Ne zaupam mu. Ne zdi se mi pošteno, ker ju bo vzel za eno popoldne, ju zasul z igračkami in sladkarijami, da ga bosta gledala kot boga, potem pa ju bo vrnil meni, da se ukvarjam z vsakodnevno rutino in vzgojo. Najbolj me boli, da je pri vsem tem on v očeh otrok car, jaz pa hudobna čarovnica … Postajam čedalje bolj razdražljiva, sitna. Počutim se ujeto, stis­njeno v kot. Mi lahko svetujete, kaj naj?Sabrina, prijazno pozdrav­ljeni! Očitno ste pod velikim stresom. Za vami je ena najtežavnejših čustvenih izkušenj (raziskave kažejo, da je ločitev čustveno bolj stres­na kot smrt partnerja), praz­niki pa vse to še potencirajo. Prvi prazniki po ločitvi so posebno zahtevni. Po eni strani ste še v procesu žalovanja in predelave ter privajanja na izgubo, po drugi pa naj bi praz­novali in to se zdi težko združljivo.Veliko pišete o otrocih. Razumljivo je, da se vam kot mami misli sukajo okoli njiju. Želite jima omogočiti lepo praznično vzdušje. Opažam pa, da pozabljate nase. Vi ste tisti glavni steber, na katerem zdaj stoji vaša nova družina. Zato je ključno, da najprej poskrbite zase.Predpraznični čas je poln obvez­nosti. Kljub temu ne pozabite na sprostitev. Tudi narava je narejena tako, da obdobju napora sledi oddih. Plima in oseka. Dan in noč. Vdih in izdih. Najdite načine za sprostitev. Razne sprostitvene tehnike so lahko koristne. S področja čuječnosti (mindfulness) je kar nekaj vaj, ki so kratke, a zelo učinkovite. Že to, da si večkrat v dnevu vzamete tri minute in zgolj sledite svojemu dihu, je lahko dober način za blaženje stresa. Na internetu najdete veliko sproščujočih meditacij, ki so vam lahko v pomoč.Ne pozabite na skrb za uravnoteženo, zdravo prehrano, spanje pred polnočjo in redno kardiovaskularno aktivnost. To so temelji našega psihofizičnega zdravja – in osnova za odpornost proti stresu. V vaši situaciji je to še toliko bolj potrebno. Prepogosto se nam zgodi, da v vrvežu opravkov in skrbi za druge pozabimo nase. To je tako, kot da bi začeli graditi hišo pri strehi. Otroka ne bosta bolj srečna, če bosta imela več lučk in izžeto mamico. Skrb za druge se začne pri tem, da poskrbite zase. Vi ste trenutno prva prioriteta vaše družine.Največ stresa med prazniki nam povzročajo naša pričakovanja. Naše predstave, kako naj bi bilo. Praznične slike iz medijev, okrašene izložbe in ves blišč in kič nas kaj lahko napeljujejo na ideje, da bi moralo biti tudi pri nas doma tako čudovito okrašeno, bleščeče in popolno. Prizadevanja, da bi poustvarili neke idealizirane medijske podobe, nas lahko pahnejo v velik stres. Zato je pomembno, da se usmerite od idealiziranih podob k tistim stvarem, ki so dejansko pomembne. K odnosom, vrednotam vaše nove družine. Bistvo prazničnega časa ni v zunanjih stvareh, temveč mnogo bolj v povezanosti, bližini, času, ki ga preživimo skupaj.Odnosi med nekdanjimi zakonci so lahko zelo kompleksni. Še posebno če je veliko ranjenosti, zamer, jeze. V času kmalu po ločitvi, ko so rane še sveže, je vse to še bolj naporno. Pomembno je, da odnosi z otroki ne postanejo prostor čustvenega obračunavanja med bivšima zakoncema. Za otroka boste naredili najbolje, če boste pokazali pozitivno naravnanost do časa, ki ga preživita z očetom, do daril in vsega, kar takrat skupaj doživijo.Vsak od vaju ima svojo starševsko vlogo. Za vas in vaš odnos z otrokoma je ključno, kako svojo starševsko vlogo živite vi. Igrače in bonboni so tudi za otroke nekaj, kar je prijetno, a kratkotrajno. Vi boste vaš skupni čas oblikovali po svoje in tudi to bo zanju dragoceno. Postavili boste svoje nove praznične tradicije, ki se jih bosta z veseljem spominjala. Bolj kot prazna darila jima bodo ostali spomini na skupne aktivnosti, skupni preživeti čas, doživetja …Ni vam treba tekmovati z bivšim soprogom za ljubezen otrok. To že imate. Zdaj je najpomembnejše, da se sprostite. Si naložite manj obvez­nosti, izpustite kakšno stvar, ki ni res nujna, si poiščete pomoč, morda pri kakšni prijateljici, ki ima tudi otroke. Skupaj se da marsikaj narediti lažje. Poskusite se povezati z drugimi mamicami v svojem kraju. Morda prek kakšnih skupin za mamice z majhnimi otroki ali ločene.Pobrskajte po internetu, forumih, da boste našli ljudi v podobni situaciji. Zelo pomembno je, da premagate notranje zavore in si poiščete družbo ljudi s podobnimi izkušnjami. Ločitev ni več nobena redkost, še manj sramota. Vsak drugi zakon razpade. Marsikdo zaživi po ločitvi bolj kakovostno, svobodnejše, izpolnjujoče življenje, kot je bilo prej v nezadovoljujočem zakonu.Sabrina, to je prehodno obdob­je. Prazniki so vedno zahtevni. Poskrbite zase, usmerite se navznoter, na svoja otroka in se veselite tega, kar imate. Hvaležnost za to, kar nam je dano, je mnogo bolj osrečujoča kot obžalovanje vsega tistega, kar smo izgubili. Umirjene, notranje bogate praznike želim vam in vaši družini.