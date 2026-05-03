Pred slovenskimi kolesarji lahko le snamemo klobuk

»Giru sem dal življenje,« je Mauro Vegni, direktor največje italijanske kolesarske dirke, povedal, potem ko je predstavil traso letošnje 109. rožnate dirke. V isti sapi je potrdil, da odhaja v zasluženi pokoj, preizkušnjo, ki si jo je zamislil in zarisal, bodo od 8. maja, ko se bo začela v Bolgariji, do 31. maja, ko bodo zmagovalca razglasili v Rimu, vodili njegovi nasledniki.

Stopili bodo v velike čevlje, saj Vegni velja za zadnjega velikega direktorja Gira (novega niso imenovali, njegove naloge bo prevzelo več menedžerjev), pa tudi za prijatelja Slovenije, kamor je dirka po Italiji pod njegovim vodstvom zavila trikrat. Leta 2021 v Goriška brda in na Goriško, leta 2022 v Posočje, lani pa spet v Goriška brda in Novo Gorico, ki je gostila cilj 15. etape.