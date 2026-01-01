Leto reform in referendumov

Leto 2025 je bilo leto brez kakršnihkoli volitev. Opozicija jih je napovedovala in se jih veselila, a iz tega ni bilo nič. Očitno bo vlada Roberta Goloba, sestavljena iz njegove Svobode, Socialnih demokratov in Levice, vsaj na prvi pogled najbolj leva vlada, kar smo jih imeli v samostojni Sloveniji, državnozborske volitve dočakala v neokrnjeni obliki.

Opozicija, sestavljena iz Slovenske demokratske stranke Janeza Janše in Nove Slovenije, ki si je za volitve marca prihodnje leto na čelo postavila Jerneja Vrtovca, v bistvu ni imela pravih možnosti, da bi ogrozila koalicijo. Ta je v čas pred volitvami umestila številna darila za volivce. Med zadnjimi je 639 evrov obveznega zimskega regresa za vse zaposlene v zasebnem in javnem sektorju in 150 evrov zimskega dodatka za upokojence.