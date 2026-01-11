Prepričal je Slovenijo in Evropo

Mladi kmet iz vasi Delnice v Poljanski dolini Aleš Čadež je nedavno postal inovativni mladi kmet tako na nacionalni kot evropski ravni. Pogovarjali smo se, kako njegova inovacija spreminja zelenjadarsko pridelavo, zmanjšuje količino odpadkov in odpira nove možnosti za mlade kmete.

Delo na kmetiji je zahtevno in tega se še kako zaveda naš tokratni sogovornik. Aleš Čadež, nosilec kmetijskega gospodarstva Kmetijstvo Čadež, se je zadnja leta ukvarjal z vprašanjem, kako na njem dvigniti produktivnost. Skupaj z domačimi, sodelavci na kmetiji in lokalnimi podjetji je ustvaril prav poseben traktorski sadilnik. Njegovega dosežka niso spregledali in nedavno je prejel kar dva laskava naziva. Najprej so ga za inovativnega mladega kmeta izbrali v Sloveniji, nekaj tednov kasneje pa si je podoben naziv prislužil še na evropski ravni. Vsekakor pomemben dosežek in velika motivacija za nekoga, ki je že od mladih nog vpet v delo na družinski kmetiji.